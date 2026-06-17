Estudiantes de la UAdeC representan a México en Feria de la Ciencia en Francia; llevan innovador tinte ecológico

Dos estudiantes del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) de la Universidad Autónoma de Coahuila representaron a México en la ExpoSciences Occitaine 2026, celebrada en Francia, donde presentaron una investigación orientada al desarrollo de un tinte para cabello elaborado con ingredientes naturales y de bajo impacto ambiental. Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández, bajo la asesoría de la doctora Rebeca Casique Valdés, expusieron el proyecto “Tinte ecológico para cabello a base de la semilla del trueno”, una propuesta que busca ofrecer una alternativa a los productos sintéticos convencionales, cuyos compuestos químicos pueden generar afectaciones a la salud y al medio ambiente.

El encuentro internacional reunió a jóvenes investigadores de diversos países en un espacio dedicado a la divulgación científica, el intercambio cultural y la retroalimentación con especialistas, permitiendo que los universitarios coahuilenses compartieran los resultados de un trabajo desarrollado durante cerca de dos años.

La investigación dio origen a una formulación en crema elaborada con extractos de semilla del trueno, sábila y vitamina C, capaz de ofrecer distintas tonalidades y con una duración aproximada de 30 días, además de ser biodegradable y reducir los riesgos asociados con el uso frecuente de tintes comerciales. UNA PROPUESTA CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Valeria Alonso explicó que uno de los principales objetivos del proyecto fue brindar una opción para personas con canas que recurren constantemente a productos para teñirse el cabello, apostando por una alternativa de origen natural. Durante la exposición en Francia, ella y su compañero presentaron la investigación en inglés y respondieron cuestionamientos de expertos internacionales, quienes destacaron la amplitud de las pruebas realizadas y el rigor científico del trabajo. La estudiante señaló que la experiencia fortaleció habilidades como la comunicación científica, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, además de motivarla a continuar participando en proyectos de investigación y futuras colaboraciones académicas.

Por su parte, Abner Santos Hernández comentó que el viaje también representó una oportunidad de crecimiento personal al convivir con estudiantes de distintas nacionalidades, conocer nuevas culturas y perfeccionar el uso del idioma inglés en un entorno académico internacional. Añadió que el interés mostrado por los asistentes confirmó el valor de la propuesta desarrollada en la UAdeC. La asesora del proyecto, Rebeca Casique Valdés, explicó que la iniciativa nació con el propósito de aprovechar recursos disponibles en el entorno para generar una solución amigable con la salud y los ecosistemas, frente a los efectos potenciales de los tintes convencionales. Indicó que el trabajo evolucionó desde competencias estatales hasta obtener la acreditación para participar en Francia y reveló que actualmente se encuentra en proceso de patente. Los estudiantes y su asesora agradecieron el respaldo de la Universidad Autónoma de Coahuila y del rector Octavio Pimentel Martínez, cuyo apoyo hizo posible la participación del equipo en este foro internacional de divulgación científica.

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