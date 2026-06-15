Inicia Cumbre del G7 en Francia ¿Cuál será la agenda de estos países y su rol geopolítico?

El Grupo de los Siete (G7) se reunirá este lunes 15 de junio de 2026 para debatir los posibles escenarios geopolíticos por las guerras en Ucrania e Irán, las presiones económicas a consecuencia del alza de los combustibles y el auge de la inteligencia artificial a nivel mundial: ¿Cuál es su rol actualmente en el contexto internacional? En sus 50 años de historia, el G7 se ha enfrentado a riesgos geopolíticos, desde la crisis del petróleo de la década de 1970 hasta las consecuencias mundiales de los ataques militares del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán. Así lo registró la agencia de noticias Reuters.

¿QUÉ ES EL G7? Conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, —contando con la participación de facto de la Unión Europea— el G7 discutirá en un foro político y económico intergubernamental en la localidad turística francesa de Evian-les-Bains durante tres días.

Además, el G7 es una agrupación informal de naciones ricas. No tiene secretaría permanente ni estatus legal. Rusia se incorporó a lo que se convertiría en el G8 en 1997, pero posteriormente fue suspendida en 2014 tras la anexión de Crimea a Ucrania.

En 2026, Francia representa la presidencia del G7 después de la gestión de Canadá. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EXISTIENDO? El G7 comenzó sus reuniones a partir del embargo petrolero de la OPEP de 1973 como un foro para que las naciones más ricas debatieran las crisis económicas que afectan a la economía mundial. Sus países miembros tienen un PIB anual combinado de más de 50 billones de dólares, algo menos de la mitad de la economía mundial. En años recientes se ha vuelto costumbre invitar a otras naciones a las reuniones del G7, y, en este año, los líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil se encuentran entre los invitados. LA AGENDA DEL G7: UCRANIA, IRÁN, ALZA DE PRECIOS Y LA IA - APOYAR A UCRANIA CONTRA RUSIA El G7 querrá mostrar unidad en su apoyo a Ucrania, que se enfrenta a una guerra con Rusia que ya dura cinco años. Los representantes del G7 buscarán distribuir la carga financiera-militar de la guerra Ucrania-Rusia para abordar las negociaciones. Zelenski estará en Evian-les-Bains para el debate sobre Ucrania. - IRÁN Y EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Los líderes del G7 se reúnen poco después de que Estados Unidos e Irán anunciaran que habían acordado un memorando de entendimiento para establecer un cese al fuego de 60 días, que posiblemente se formalice el viernes 19 de junio de 2026.

Detalles sobre la rapidez con la que se podrá reabrir el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo serán discutidos por este grupo de países. Incluso asistirán líderes de Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para sumarse al debate. - CHINA EN AUGE Y EL RESTO DEL MUNDO ESTANCADO Ante la expansión económica de China, donde los países europeos no invierten los mismos niveles de dinero y Estados Unidos sigue dependiendo de China, con superávits comerciales en favor del gigante asiático, se buscará establecer un “enfoque cooperativo antes de que la UE decida si endurece su política comercial hacia China”, observó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, ante la ausencia de China en la mesa del G7, no se esperan avances significativos.

- INTELIGENCIA ARTIFICIAL Francia ha invitado a altos ejecutivos del sector tecnológico, entre ellos Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, para debatir sobre las últimas tecnologías de inteligencia artificial y las posibles amenazas y oportunidades en este mercado tecnológico. Además, se mencionó que un tema a discutir será la protección de los niños en línea y la infraestructura digital también estarán en la agenda, pero no se discutirá el pago de impuestos de los gigantes digitales en estos países.

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