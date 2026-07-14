FINA lleva danza, cómic y cine francés a distintos espacios de las zonas rurales de Saltillo

El Festival Internacional de las Artes FINA 2026 amplió sus actividades hacia la zona rural de Saltillo con la presentación de la Compañía Folklórica Ixtle-Coahuila en el ejido Presa de San Pedro. El espectáculo acercó a los habitantes de esta comunidad un repertorio de danzas representativas del folclor de Coahuila y de otras regiones de México.

La directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte Rangel, informó que la programación contempla actividades en diferentes sectores urbanos y rurales de Saltillo. De manera paralela, en el Museo Rubén Herrera comenzó el taller de cómics, impartido por Juan Muñoz y dirigido a niñas, niños y jóvenes a partir de los ocho años.

Las sesiones continuarán el miércoles 15 de julio, jueves 16, y concluirán el viernes 17. El contenido incluye elementos básicos del lenguaje del cómic y ejercicios para que los participantes desarrollen personajes e historias propias. La cartelera también incorporó el taller “Poesía y fútbol”, impartido por Diana Martínez, para personas mayores de 18 años. En la sala Emilio “Indio” Fernández se proyectó la película francesa “Las Bordadoras”, dirigida por Éléonore Faucher, como parte del ciclo cinematográfico incluido en el festival.

Las siguientes funciones dentro del programa de la FINA están programadas a las 18:00 horas: el miércoles 15 de julio, “25 Grados en invierno”; el lunes 20, “París, te amo”; y el miércoles 22, “Va savoir”.

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