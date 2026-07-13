FINA 449: El norte de México baila al ritmo del folklore en Saltillo

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    FINA 449: El norte de México baila al ritmo del folklore en Saltillo

Chihuahua estado invitado y grupos de folklore saltillenses se reunieron en la Gala Folklórica herencia norteña ‘Bailando en el salto de agua’ este sábado 11 de julio

Una de las tradiciones que nos une y nos representa al norte de México son sus colores y bailes típicos del folklore. Con motivo del 449 aniversario de nuestra ciudad, por medio del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), se llevó a cabo el evento Gala Folklórica Herencia Norteña “Bailando en el salto de agua” este sábado 11 de julio en el gimnasio del Colegio Ignacio Zaragoza a las 18:00 horas.

En el evento se presenciaron diferentes grupos folklóricos de la localidad como la compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila, Ballet Folklórico Kapauani y Ballet Folklórico Tilmatlali, también participaron grupos invitados como la compañía Folklórica Nawazari originarios del estado de Chihuahua entre otros.

Se brindó la bienvenida a los presentes y unas palabras agradeciendo principalmente al Instituto Municipal de Saltillo, al hermano Luis Arturo Dávila de León, director del CIZ y a los presentes entre ellos amigos y familiares de los danzantes.

El primer grupo en salir al escenario fue la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila grupo que sorprendió a los presentes, ya que antes de subir al escenario, invitaron a bailar a algunos de los presentes con la canción popular “El palomito” de los Cadetes de Linares.

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Seguido por el grupo Compañía Folklórica Nawezari originario del estado de Chihuahua con un vestuario de falda de cuadros y blusa blanca quienes con carisma interpretaron distintas canciones al ritmo del folklore.

El Ballet Folklórico Tilmatlali también participó en esta gala, quienes comenzaron su interpretación danzando con el famoso “Corrido de Coahuila” con el vestuario típico del estado.

Durante la tarde se presentaron los distintos grupos participantes quienes con carisma y grandes pasos deleitaron al público presente, que los despidió con aplausos y gritos de felicidad.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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