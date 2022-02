Hace 125 años se terminó de construir la torre mayor de la Catedral de Saltillo

La torre mayor de la Catedral de Santiago no puede ser ignorada. No cuando se recorren las calles del centro de Saltillo, no cuando se aprecia el valle de la ciudad desde un punto elevado.

El 26 de febrero de 2022, la torre con 71 metros y 25 centímetros de altura cumple 125 años imponiéndose en Saltillo.

Recordemos que la edificación de la catedral tardó poco más de medio siglo. Inició en 1745 y terminó en el año 1800. 93 años después se integró la torre.

Cuando comenzaron las obras de la catedral en realidad se planteó un templo parroquial, pero para el siglo XVIII sus tamaños excedían por mucho las necesidades de una población tan pequeña como la de Saltillo. Eran apenas unos mil habitantes.

Un año después de que se concluyó la parroquia, en 1891, Roma decretó el establecimiento de la Diócesis de Saltillo. Ello comprendía todo el territorio de Coahuila y se le asignó como primer obispo a don Santiago de la Garza Zambrano.

Ya con el nombramiento oficial de catedral, una consecuencia inmediata de ese cambio fue la construcción de la torre a la derecha de la fachada principal.

Los trabajos iniciaron en 1893 y culminaron en febrero de 1897. Para los saltillenses, observar la construcción que duró cuatro años se convirtió en una ansiosa y orgullosa espera.

“Era como elevar a Dios una plegaria hecha con trabajos de cantería hasta llegar alto, más alto cada vez”, escribe Jorge Fuentes Aguirre en el libro: “La Catedral de Santiago de Saltillo, una fe transformada en monumento”.