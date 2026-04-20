Ignora boyas y termina sobre una ballena tras choque en el sur de Saltillo; resulta lesionado

Sin poder mantenerse de pie al no sentir la pierna derecha, quedó el conductor de un auto que participó en un accidente vial que se registró en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, en el rancho El Mimbre, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Honda Accord, conducido por Marco Antonio “N”, de 26 años, circulaba por Emilio Arizpe de la Maza.