Ignora boyas y termina sobre una ballena tras choque en el sur de Saltillo; resulta lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance dejó daños materiales en ambos vehículos y movilizó a cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de atención médica y aseguramiento de la zona
Sin poder mantenerse de pie al no sentir la pierna derecha, quedó el conductor de un auto que participó en un accidente vial que se registró en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, en el rancho El Mimbre, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte de las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Honda Accord, conducido por Marco Antonio “N”, de 26 años, circulaba por Emilio Arizpe de la Maza.
El conductor continuó su marcha sin realizar alto en las boyas, por lo que se atravesó al paso de un Dodge Charger, manejado por Francisco “N”, de 24 años, quien transitaba por Paseo de las Flores e intentaba incorporarse a la vialidad.
Tras el impacto, el conductor del Accord siguió de frente y terminó por chocar contra la ballena del muro de contención, quedando el vehículo sobre la estructura.
El conductor resultó lesionado, sin poder moverse, y fue atendido por personal de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a la Clínica Dos del IMSS, ya que no podía mantenerse de pie y presentaba falta de sensibilidad en la pierna derecha.