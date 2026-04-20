Ignora boyas y termina sobre una ballena tras choque en el sur de Saltillo; resulta lesionado

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Ignora boyas y termina sobre una ballena tras choque en el sur de Saltillo; resulta lesionado
    El vehículo Honda Accord terminó sobre la estructura del muro de contención tras impactarse contra un Dodge Charger y posteriormente contra la ballena de concreto. ULISES MARTÍNEZ

El percance dejó daños materiales en ambos vehículos y movilizó a cuerpos de emergencia, quienes realizaron labores de atención médica y aseguramiento de la zona

Sin poder mantenerse de pie al no sentir la pierna derecha, quedó el conductor de un auto que participó en un accidente vial que se registró en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, en el rancho El Mimbre, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Honda Accord, conducido por Marco Antonio “N”, de 26 años, circulaba por Emilio Arizpe de la Maza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tres-accidentes-en-la-carretera-federal-57-dejan-caos-vial-y-danos-materiales-BB20127017
$!Un conductor resultó lesionado tras un accidente vial en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, luego de que presuntamente no respetara el alto en las boyas.
Un conductor resultó lesionado tras un accidente vial en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Paseo de las Flores, luego de que presuntamente no respetara el alto en las boyas. ULISES MARTÍNEZ

El conductor continuó su marcha sin realizar alto en las boyas, por lo que se atravesó al paso de un Dodge Charger, manejado por Francisco “N”, de 24 años, quien transitaba por Paseo de las Flores e intentaba incorporarse a la vialidad.

$!De acuerdo con autoridades, el accidente se originó cuando uno de los conductores se atravesó al paso del otro vehículo al no detener su marcha en la intersección.
De acuerdo con autoridades, el accidente se originó cuando uno de los conductores se atravesó al paso del otro vehículo al no detener su marcha en la intersección. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el conductor del Accord siguió de frente y terminó por chocar contra la ballena del muro de contención, quedando el vehículo sobre la estructura.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor lesionado, quien presentaba falta de sensibilidad en la pierna derecha y no podía mantenerse de pie.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor lesionado, quien presentaba falta de sensibilidad en la pierna derecha y no podía mantenerse de pie. ULISES MARTÍNEZ

El conductor resultó lesionado, sin poder moverse, y fue atendido por personal de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a la Clínica Dos del IMSS, ya que no podía mantenerse de pie y presentaba falta de sensibilidad en la pierna derecha.

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