Tres accidentes en la carretera federal 57 dejan caos vial y daños materiales
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Las autoridades señalaron que los accidentes se vieron agravados por los bancos de niebla y el pavimento mojado
Pérdidas materiales, por el momento sin cuantificar, fue el saldo de tres accidentes automovilísticos que se registraron durante la mañana de este domingo en la carretera federal 57.
Fue en el tramo de la autopista Carbonera-Ojo donde se hicieron presentes autoridades de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento. Uno de los percances más aparatosos ocurrió a 500 metros antes de llegar a la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 12.
En uno de los hechos participó un tráiler de doble remolque que circulaba de sur a norte sobre la carretera a exceso de velocidad. Todo se originó por el pavimento mojado y la muy poca visibilidad debido a los bancos de niebla.
El tractocamión se impactó contra los muros centrales de concreto, lo que provocó un descuadre de la unidad. No hubo personas lesionadas, pero sí se afectó la circulación, por lo que fue necesario cerrarla.
Los otros dos percances sucedieron en el kilómetro 10, donde también se registraron choques por alcance a causa de las inclemencias del tiempo.