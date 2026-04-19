Tres accidentes en la carretera federal 57 dejan caos vial y daños materiales

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Tres accidentes en la carretera federal 57 dejan caos vial y daños materiales
    Un tractocamión de doble remolque que circulaba a exceso de velocidad terminó impactándose contra los muros centrales de concreto, lo que generó daños en la unidad y afectaciones a la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades señalaron que los accidentes se vieron agravados por los bancos de niebla y el pavimento mojado

Pérdidas materiales, por el momento sin cuantificar, fue el saldo de tres accidentes automovilísticos que se registraron durante la mañana de este domingo en la carretera federal 57.

Fue en el tramo de la autopista Carbonera-Ojo donde se hicieron presentes autoridades de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento. Uno de los percances más aparatosos ocurrió a 500 metros antes de llegar a la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 12.

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$!La baja visibilidad y el pavimento mojado provocaron múltiples percances en distintos puntos de la autopista, principalmente a la altura del kilómetro 12 y el kilómetro 10.
La baja visibilidad y el pavimento mojado provocaron múltiples percances en distintos puntos de la autopista, principalmente a la altura del kilómetro 12 y el kilómetro 10. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En uno de los hechos participó un tráiler de doble remolque que circulaba de sur a norte sobre la carretera a exceso de velocidad. Todo se originó por el pavimento mojado y la muy poca visibilidad debido a los bancos de niebla.

El tractocamión se impactó contra los muros centrales de concreto, lo que provocó un descuadre de la unidad. No hubo personas lesionadas, pero sí se afectó la circulación, por lo que fue necesario cerrarla.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al tramo Carbonera-Ojo de la carretera federal 57 para tomar conocimiento de tres accidentes vehiculares registrados durante la mañana de este domingo, ocasionados por las condiciones climatológicas adversas.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al tramo Carbonera-Ojo de la carretera federal 57 para tomar conocimiento de tres accidentes vehiculares registrados durante la mañana de este domingo, ocasionados por las condiciones climatológicas adversas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los otros dos percances sucedieron en el kilómetro 10, donde también se registraron choques por alcance a causa de las inclemencias del tiempo.

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