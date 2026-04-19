Tres accidentes en la carretera federal 57 dejan caos vial y daños materiales

Pérdidas materiales, por el momento sin cuantificar, fue el saldo de tres accidentes automovilísticos que se registraron durante la mañana de este domingo en la carretera federal 57.

Fue en el tramo de la autopista Carbonera-Ojo donde se hicieron presentes autoridades de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento. Uno de los percances más aparatosos ocurrió a 500 metros antes de llegar a la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 12.