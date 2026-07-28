Instituto de Cultura de Saltillo se deslinda de videos grabados sin autorización en Casa Purcell y Teatro García Carrillo

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) informó que iniciará un procedimiento administrativo luego de detectar la difusión de fotografías y videos captados sin autorización dentro de la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo, dos de los principales recintos culturales de la ciudad.

A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que el material, atribuido al fotógrafo e influencer Lico Zertuche, fue realizado sin el consentimiento de la Dirección General del Instituto y mediante el ingreso a áreas restringidas de ambos inmuebles, lo que, afirmó, representó un incumplimiento de los protocolos establecidos para el uso de esos espacios.

El IMCS señaló que las grabaciones se efectuaron sin conocimiento de las áreas responsables de la administración y operación de los recintos, por lo que rechazó cualquier participación o aval institucional en la producción y difusión de ese contenido.

Asimismo, la dependencia enfatizó que las imágenes y videos difundidos no constituyen material oficial ni reflejan la postura del Instituto, por lo que toda responsabilidad sobre su elaboración y publicación recae exclusivamente en quien los produjo.

Como parte de las medidas anunciadas, el Instituto informó que llevará a cabo las acciones administrativas necesarias para esclarecer la forma en que se obtuvo el acceso a las áreas restringidas y revisar los mecanismos de control en sus instalaciones.