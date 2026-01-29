Bella postal de la Ciudad Deportiva de Saltillo genera asombro en redes (video)

Saltillo
/ 29 enero 2026
    Cientos de garzas fueron captadas sobre el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo, en una video que se viralizó tras ser compartido por el creador de contenido Lico Zertuche. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Un video compartido por el creador de contenido regiomontano Lico Zertuche, donde se observan cientos de garzas sobre el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo, generó reacciones positivas entre usuarios, quienes destacaron la importancia de conservar los espacios naturales de la ciudad

Un video de la Ciudad Deportiva de Saltillo se volvió motivo de asombro y orgullo local en redes sociales, luego de que el creador de contenido regiomontano Lico Zertuche, compartiera el corto en el que se aprecia un numeroso grupo de garzas revoloteando sobre el cuerpo de agua del lago, con el icónico faro del complejo deportivo y un cielo despejado como telón de fondo.

La publicación, difundida a través de sus redes sociales, generó una respuesta inmediata entre usuarios saltillenses, quienes no solo compartieron la imagen, sino que también expresaron mensajes de admiración y reflexión sobre la necesidad de preservar las áreas verdes y los árboles, fundamentales para que estas aves continúen visitando la ciudad.

Los comentarios coincidieron en resaltar que escenas como esta evidencian la riqueza natural que aún conservan algunos espacios urbanos de Saltillo, así como la importancia de protegerlos ante el crecimiento de la mancha urbana.

Lico Zertuche es un creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que ha logrado una notable presencia en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde acumula miles de seguidores gracias a su estilo de comedia basado en la sátira social.

Su contenido se caracteriza por parodiar el estilo de vida de la clase alta regiomontana, particularmente el estereotipo del “mirrey” o “fresa” de zonas como San Pedro Garza García. A través de exageraciones deliberadas, Lico recrea modismos, actitudes y situaciones cotidianas asociadas a este sector social, utilizando con frecuencia el spanglish y expresiones populares del entorno urbano de Monterrey.

Entre los temas recurrentes de sus videos destacan las relaciones familiares, el consumo de lujo, las dinámicas sociales exclusivas y las contradicciones de una vida aparentemente perfecta, elementos que le han permitido conectar tanto con quienes se identifican con ese estilo de vida como con quienes lo observan desde la ironía.

En esta ocasión, lejos de la sátira, su publicación mostró una faceta distinta: la capacidad de poner en valor paisajes urbanos y naturales, generando conversación positiva en torno al cuidado del entorno y reforzando el vínculo emocional de los usuarios con espacios emblemáticos de Saltillo.

