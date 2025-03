Invita Diócesis de Saltillo a matrimonios en situación especial a jornada de oración y acompañamiento

La Diócesis de Saltillo organiza una jornada de oración y acompañamiento para matrimonios divorciados y vueltos a casar, quienes no pueden recibir juntos la Eucaristía

La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Saltillo, ha organizado una jornada especial de oración y acompañamiento para matrimonios divorciados y vueltos a casar, quienes, debido a su situación, no pueden recibir juntos el sacramento de la Eucaristía. El evento se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de abril en la Parroquia del Sagrado Corazón.

El obispo de Saltillo, Hilario González García, destacó que la Iglesia busca acompañar a quienes se encuentran en una situación matrimonial irregular, asegurando que no deben sentirse excluidos de la comunidad eclesial. “Las personas que se divorcian no están excomulgadas. Una cosa es estar excomulgado y otra es no poder comulgar ordinariamente”, señaló el prelado.

González García reconoció que el matrimonio enfrenta diversas crisis, algunas más graves que otras, lo que ha llevado a muchas parejas al divorcio y a formar nuevas uniones.

“Hay una crisis en los matrimonios, ya que todas las vocaciones atraviesan por sus propias dificultades. Algunas son más severas y, lamentablemente, llevan al divorcio y a una nueva unión. Este es un reto fuerte en lo espiritual”, afirmó.

Durante la jornada de oración, se brindará información sobre la situación de los divorciados vueltos a casar dentro de la Iglesia y se ofrecerán espacios de reflexión y acompañamiento espiritual.

El obispo explicó que los divorciados vueltos a casar están en una situación irregular, pues no tienen el sacramento del matrimonio con la pareja con la que viven. Esta condición les impide comulgar y confesarse de manera ordinaria.

“Por eso, es valioso que haya este espacio de oración para que puedan restablecer una relación sana y más sólida. Esto depende de cada caso, puede ser que, con el acompañamiento, no se sientan expulsados de la Iglesia ni excluidos”, añadió.

González García hizo un llamado a quienes se encuentran en esta situación a aprovechar esta oportunidad de crecimiento espiritual y acompañamiento. “Ojalá puedan asistir y encontrar apoyo en su camino de fe”, concluyó monseñor.