Saltillo une esfuerzos en beneficio de mujeres en situación vulnerable

Empresas solidarias y asociaciones beneficiadas Las empresas que se sumaron a la iniciativa incluyen 4 On The Go, chef Mayra Arenas, Mariscos El Memín, Bic, Molinos El Fénix, Kimberly Clark, Valora, Mare Mestiza, Seil Rigging & Millwright y BorgWarner Saltillo.

Gracias a sus aportaciones, se logró brindar apoyo a las siguientes organizaciones:

>Matatena: dedicada al respaldo de adolescentes embarazadas y madres jóvenes.

>Equus: centro de equinoterapia que ofrece terapia asistida con caballos a personas con discapacidad.

>Empezar, A.C.: enfocada en la atención de la salud mental.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, explicó que el “Kilómetro de 10 pesos” consistió en reunir donaciones en monedas de 10 pesos a lo largo del mes hasta completar la distancia simbólica de un kilómetro, el cual fue representado con stickers sobre el camellón del bulevar Venustiano Carranza.

Los fondos recaudados fueron entregados directamente a las asociaciones beneficiadas, reafirmando el compromiso de la ciudadanía y del sector privado en la construcción de una comunidad más solidaria.

Héctor Siller, coach del CEO, en representación de Mario Sánchez Aréchiga, propietario de Mariscos El Memín y 4 On The Go, así como Perla Liliana Mastache Dorante, gerente de Recursos Humanos de BIC, destacaron la importancia de continuar impulsando estas iniciativas, subrayando el impacto positivo que generan en la sociedad.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ESPECTRO AUTISTA

Como parte de la jornada, el alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo también se unieron a la Séptima Caminata por la Concientización del Espectro Autista, la cual reunió a diversas asociaciones civiles en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, conmemorado el 2 de abril por resolución de la Asamblea General de la ONU desde 2007.