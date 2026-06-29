Javier Díaz, alcalde de Saltillo, deja abierta la puerta a competir por un segundo periodo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó su interés en buscar la reelección para el periodo 2025-2027, siempre y cuando existan las condiciones políticas necesarias y una vez que se definan las decisiones partidistas previstas para el próximo mes de diciembre. “Si salen las condiciones claro que nos gustaría buscar la reelección. Claro que nos gustaría este tener esa oportunidad de seguir continuando este los trabajos aquí en Saltillo en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez”, declaró el mandatario municipal durante una entrega de obra pública.

Díaz González informó que recientemente sostuvo una reunión con el gobernador del estado para realizar una evaluación del avance que registra la administración municipal al cumplirse la mitad del periodo de gobierno. Durante el encuentro se revisaron los proyectos de infraestructura y desarrollo social contemplados para la segunda mitad de la gestión, además de reafirmarse el respaldo del Ejecutivo estatal para consolidar los compromisos asumidos con la capital coahuilense.

“Nos ha dado ahí el espaldarazo el Gobernador de poder cerrar con toda estas administración y ya más adelante, pues habrán tiempos en los que hay que esperar y ver cómo se ponen las cosas para diciembre”, puntualizó el Alcalde saltillense. El munícipe enfatizó que su prioridad actual es consolidar los indicadores de formalidad laboral, obra social y proximidad ciudadana, enfocándose en mantener a Saltillo como una de las capitales más seguras y competitivas de todo el territorio nacional.

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