Saltillo obtiene calificación perfecta en transparencia y rendición de cuentas ante la Sefirc

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    Saltillo obtiene calificación perfecta en transparencia y rendición de cuentas ante la Sefirc
    El alcalde Javier Díaz González informó que Saltillo alcanzó la máxima calificación en el reporte de transparencia elaborado por la Sefirc. CORTESÍA

La Unidad de Acceso a la Información del Municipio trabaja de forma permanente para mantener actualizado el portal de datos públicos

La administración que encabeza Javier Díaz González recibió una evaluación impecable por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc): 100 puntos en el reporte que mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada sujeto obligado en Coahuila.

El dictamen corresponde al primer trimestre del año y certifica que el Gobierno Municipal de la capital coahuilense publicó y mantuvo actualizada la totalidad de la información de interés público en su portal de internet, requisito establecido por la normativa estatal.

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“Esto habla de la transparencia y la rendición de cuentas con la que trabajamos en esta administración municipal, en la que cada área y dependencia trabaja apegada a la legalidad en beneficio de toda la población”, destacó el alcalde Díaz González al dar a conocer el resultado.

El reporte técnico de obligaciones de transparencia es emitido por el órgano desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila, dependiente de la Sefirc. En él se evalúa a todos los sujetos obligados del estado, categoría que incluye a los 38 municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos y cualquier otra entidad que ejerza recursos públicos.

La Unidad de Acceso a la Información del Gobierno Municipal, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, precisó que el trabajo de actualización de los diferentes rubros se realiza de manera permanente para garantizar el cumplimiento de la ley.

$!Gobierno de Saltillo alcanza 100 de calificación en cumplimiento de obligaciones de transparencia
Gobierno de Saltillo alcanza 100 de calificación en cumplimiento de obligaciones de transparencia CORTESÍA

Entre los documentos que la normativa obliga a difundir de manera proactiva se encuentran el padrón de proveedores y contratistas, contratos y convenios celebrados, estructura orgánica de las dependencias, presupuestos asignados y ejercidos, tabulador de sueldos y salarios, permisos y licencias otorgados, así como el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano, entre otros.

Con este resultado, Saltillo se consolida como ejemplo de gobierno abierto y refuerza su compromiso de poner a disposición de la ciudadanía toda la información que permita vigilar el uso de los recursos públicos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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