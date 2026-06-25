Saltillo y Torreón harán equipo para consolidar la grandeza de Coahuila: Javier Díaz

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la capital de Coahuila y el municipio de Torreón trabajarán de manera coordinada para coadyuvar con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mantener el blindaje de seguridad en ambas regiones del estado. Respecto al panorama político en La Laguna, tras confirmarse que el exgobernador Miguel Ángel Riquelme Solís concluirá la gestión municipal de Román Alberto Cepeda, Díaz González consideró que esta transición garantiza la continuidad de las estrategias de gobierno y brinda estabilidad social a la población de esa región.

“Como la prioridad de prioridades es la seguridad, y sobre todo por la vinculación que tiene el gobernador Manolo Jiménez con el senador Riquelme, esto viene a dar estabilidad para que Torreón siga avanzando y continúe por buen camino”, declaró el presidente municipal de Saltillo. Díaz González reiteró que el perfil del próximo alcalde de Torreón genera confianza entre la ciudadanía debido a los resultados obtenidos a lo largo de su trayectoria en el servicio público. “Sé que a Torreón le va a ir bastante bien con Riquelme como alcalde y que los habitantes de ese gran municipio tienen confianza y credibilidad en su liderazgo”, señaló.

El edil destacó además la relevancia de Saltillo y Torreón como los principales polos de desarrollo de la entidad, así como la importancia de fortalecer la colaboración entre ambos municipios. “Los dos municipios más grandes de nuestro estado: Saltillo, como capital y con la mayor población, y Torreón, como el municipio más importante de la Comarca Lagunera. Por ello, debemos trabajar en conjunto”, concluyó.

Publicidad