Joven de Saltillo pide ayuda para costear el tratamiento de su abuela hospitalizada

“Es muy triste para mí solicitar la ayuda de todos ustedes, pero necesito su apoyo, ya que mi abuela requiere oxígeno y muchos medicamentos que ya no puedo comprar”, escribió Yoselin en su mensaje.

La joven también señaló que aún faltan estudios médicos por realizar y que no cuenta con los medios para solventarlos. Por ello, pidió cualquier contribución económica, sin importar el monto: “Si me pudieran ayudar con 1$ 5$ 10$ les agradezco demasiado, cualquier ayuda me sirve demasiado”, expuso, y compartió la cuenta bancaria 1270 6801 3056 4841 42 a nombre de Perla Victoria en Banco Azteca, para quienes deseen ayudar.

Junto con su mensaje, publicó una imagen de su abuela hospitalizada y las órdenes médicas que respaldan su solicitud. “Muchas gracias por su atención, en verdad no quiero que mi abuela sufra algo más grave, por eso hago esto”, concluyó.