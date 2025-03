Coahuila: Electrificar transporte ahorraría 60% en combustible y mantenimiento

La transición de unidades de combustión a eléctricos, tanto en el transporte público como en el privado de personal, representaría un ahorro del 60 por ciento respecto al gasto actual en combustible y mantenimiento.

Tal como ocurre con Saltillo y otras ciudades del norte de México como Ciudad Juárez y Tijuana, donde proliferan las empresas maquiladoras, el cambio a la electromovilidad es de grandes beneficios operativos.

Arturo Gómez, subdirector de desarrollo de negocios de Super Cool Mobility Center, empresa de soluciones en electromovilidad, detalló que además de un ahorro, la transición también otorga una mayor eficiencia a las flotillas.

“Hoy entre gasolina y eléctrico puedes estar ahorrando un 60 por ciento en la electricidad frente al combustible y en mantenimiento también alrededor de un 60. Eso te permite que tu flotilla sea más eficiente en términos de costos operativos para el transporte personal, y aplica tanto para personal de privados como de público”, apuntó Gómez.

Agregó que el cambio de flotilla trae otros beneficios como salud, menor ruido y menor contaminación, por lo que se benefician empresas para ser más sustentables y gobiernos para promover la sostenibilidad.

Recientemente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, declaró que en la ciudad circulan cerca de cinco mil autobuses de transporte privado de personal por 420 de transporte público.

Según Gómez, pruebas hechas en el Estado de México demostraron que los camiones gastan cerca de 950 pesos diarios de gasolina, cifra que transferida al consumo de energía eléctrica, son 233 pesos para el caso de vehículos eléctricos.

“La recuperación de la inversión es muy rápida, sobre todo cuando estás hablando de transporte público. Si me dices que es un vehículo para ir a la oficina y regresar en la tarde, no lo vas a recuperar rápido. Pero en transporte de personal y público, todo el día lo estás moviendo, entre más lo muevas, entre más ande un vehículo eléctrico, más rápido recuperas la inversión”, apuntó.

CENTROS DE CARGA, PRINCIPAL RETO

Gómez apuntó que uno de los principales retos para esta transición es la infraestructura de carga, pues se debe garantizar que existan estaciones en distintos lugares de interés.

“Nosotros, por ejemplo, en Puebla ya tenemos una concesión del gobierno del estado y nosotros hemos instalado los cargadores en zonas públicas para empezar a fomentar que la gente tenga dónde cargar. Entonces la infraestructura y el vehículo van de la mano. Tenemos siempre que pensar en las dos soluciones al mismo tiempo. Y eso es básicamente lo que creo que tiene que planear y pensar tanto Saltillo como Coahuila”, señaló.

En ese sentido, apuntó que como empresa han aprendido lecciones de experiencias en México y el mundo donde se tiene que analizar y estudiar los centros de carga principalmente de los camiones, como pueden ser en los lugares donde pernoctan.

También comentó que actualmente se ha ido solucionando la problemática del uso de las baterías una vez que pierden su vida útil para automóviles eléctricos.

“La solución no es el reciclaje de las baterías. Una batería de un vehículo de transporte público es de 250 kilowatts y ya hay coches de baterías de 300 kilowatts. Una vez que deja de ser útil para un vehículo, es decir, cuando pierde eficiencia en 10 ó 12 años, lo que haces es que puedes convertir esa batería y transformarla para un uso en industria o en vivienda”, apuntó.

Puso como ejemplo que una vivienda en hora pico consume cerca de ocho kilowatts y una fábrica simple consume hasta 14, por lo que pueden usar la batería usada de un coche. Otro uso puede ser una red eléctrica de alumbrado público.

“Después de 20 ó 30 años de que ahí sí ya no la puedes reutilizar más, los componentes son casi reciclados en un 90 por ciento hoy, en 10 años o 20 años, es posible que el reciclaje sea aún mayor. Entonces, la solución de esa gran duda de que se va a contaminar más con las baterías que con la gasolina, ya está totalmente resuelta y ya no hay debate. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce”, señaló.