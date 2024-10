Joven desaparece tras salir del centro de rehabilitación Cristo Vive en Saltillo

Laisha Fernanda, una joven madre de Ciudad Acuña, Coahuila, de 26 años, se encuentra desaparecida luego de que supuestamente abandonara voluntariamente el centro de rehabilitación Cristo Vive en Saltillo.

Laisha, quien vive con su madre y sus dos pequeños hijos, padece de depresión y había ingresado por su propia voluntad en la organización con la esperanza de encontrar ayuda para mejorar su salud mental. Sin embargo, tras más de dos semanas, decidió retirarse debido a que no se sentía bien.

El centro de rehabilitación, que permite la salida voluntaria de sus residentes, la dejó irse aseveran, y Laisha se puso en contacto con su madre, Claudia, quien se encontraba en Acuña.

“Yo hablé con ella y me dijo que ya quería salirse y regresarse, porque extrañaba a sus hijos”, relató Claudia a un medio local. “Le dije que me esperara para ir por ella”, explicó, recordando la conversación que tuvo con su hija vía telefónica el sábado pasado. Sin embargo, desde ese momento, no ha vuelto a saber de ella.