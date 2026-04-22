‘La educación también viene de casa’, dice Comisionado de Seguridad en Saltillo ante amenaza en secundaria

Ante la alerta, elementos de la Policía Municipal y personal de Proximidad Social acudieron al plantel en la colonia Bonanza, donde implementaron un operativo con binomios caninos para descartar riesgos.

El miércoles 22 de abril de 2026, la Escuela Secundaria “Eulalio Gutiérrez” en Saltillo activó protocolos de emergencia tras el hallazgo de un mensaje en los baños que advertía sobre un presunto ataque armado.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se atendió el llamado de auxilio de inmediato: “Ahí estuvieron desde la mañana y, pues, no hubo ninguna incidencia”.

El funcionario señaló que, aunque no hubo peligro real, la investigación sigue en curso. “Ya el área cibernética va a checar a ver quiénes son las personas que están haciendo estas bromas para que tengan su sanción correspondiente”.

Garza Félix hizo un llamado enérgico a los padres para que vigilen las actividades de sus hijos en redes sociales, subrayando que la seguridad es una responsabilidad compartida con los hogares.

“Que tengan cuidado con sus hijos, que los revisen y que estén al pendiente de estos temas; nosotros como corporación estamos poniendo nuestro granito de arena, pero la educación también viene de casa”, puntualizó.

Asimismo, recomendó que, en las familias donde existan armas de fuego, estas se mantengan bajo estricto resguardo para evitar que los menores tengan acceso a ellas y ocurran tragedias.

“Es muy importante también que, de vez en cuando, los padres de familia revisen las mochilas de sus hijos para ver qué portan ahí”, sugirió el comisionado como una medida de prevención directa.

Sobre las consecuencias para los responsables, explicó que los menores involucrados serían presentados ante las autoridades especializadas para que se asiente un antecedente y se logre concientizar a los padres.

Finalmente, las autoridades reiteraron que se mantendrá la vigilancia y el monitoreo en tiempo real a través de las cámaras para eficientar el trabajo preventivo en las instituciones educativas de Saltillo.