‘La educación también viene de casa’, dice Comisionado de Seguridad en Saltillo ante amenaza en secundaria

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 abril 2026
    ‘La educación también viene de casa’, dice Comisionado de Seguridad en Saltillo ante amenaza en secundaria
    Miguel Ángel Garza Félix informó que no hubo riesgo real, pero se investiga a quienes realizaron la advertencia para aplicar sanciones. HOMERO SÁNCHEZ

Autoridades activaron protocolos de seguridad en una secundaria de Saltillo tras una amenaza escrita; no se detectó riesgo, pero investigan a los responsables

El miércoles 22 de abril de 2026, la Escuela Secundaria “Eulalio Gutiérrez” en Saltillo activó protocolos de emergencia tras el hallazgo de un mensaje en los baños que advertía sobre un presunto ataque armado.

Ante la alerta, elementos de la Policía Municipal y personal de Proximidad Social acudieron al plantel en la colonia Bonanza, donde implementaron un operativo con binomios caninos para descartar riesgos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcalde-de-saltillo-anuncia-la-nueva-ruta-rs-716-para-conectar-oriente-y-surponiente-MA20201915

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se atendió el llamado de auxilio de inmediato: “Ahí estuvieron desde la mañana y, pues, no hubo ninguna incidencia”.

El funcionario señaló que, aunque no hubo peligro real, la investigación sigue en curso. “Ya el área cibernética va a checar a ver quiénes son las personas que están haciendo estas bromas para que tengan su sanción correspondiente”.

Garza Félix hizo un llamado enérgico a los padres para que vigilen las actividades de sus hijos en redes sociales, subrayando que la seguridad es una responsabilidad compartida con los hogares.

“Que tengan cuidado con sus hijos, que los revisen y que estén al pendiente de estos temas; nosotros como corporación estamos poniendo nuestro granito de arena, pero la educación también viene de casa”, puntualizó.

Asimismo, recomendó que, en las familias donde existan armas de fuego, estas se mantengan bajo estricto resguardo para evitar que los menores tengan acceso a ellas y ocurran tragedias.

“Es muy importante también que, de vez en cuando, los padres de familia revisen las mochilas de sus hijos para ver qué portan ahí”, sugirió el comisionado como una medida de prevención directa.

Sobre las consecuencias para los responsables, explicó que los menores involucrados serían presentados ante las autoridades especializadas para que se asiente un antecedente y se logre concientizar a los padres.

Finalmente, las autoridades reiteraron que se mantendrá la vigilancia y el monitoreo en tiempo real a través de las cámaras para eficientar el trabajo preventivo en las instituciones educativas de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras utilizaron elementos del futbol en la convocatoria para exigir justicia y mantener vigente la lucha por sus familiares desaparecidos.

Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición
Desde el Estado, se impulsa la extracción de gas natural como parte de una estrategia energética y económica en la entidad.

El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez
La revisión no se limitará a notarios, sino que incluirá a otros funcionarios y particulares, adelantó el mandatario estatal.

Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila
El IEC afirma que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad para el próximo proceso electoral.

Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila
Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo
El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a la población a asistir.

Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila
Escudo de las Américas y de Chihuahua

Escudo de las Américas y de Chihuahua
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas