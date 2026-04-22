Alcalde de Saltillo anuncia la nueva ruta RS 716, para conectar oriente y surponiente

“Si mal no recuerdo, es la RS 716, porque también sale del oriente y llega hacia el poniente, pero más hacia el surponiente. Ahora va a ser un frente amarillo para poder trabajar en ese sentido”, detalló el mandatario local sobre la identidad de las unidades.

La administración municipal de Saltillo anunció el fortalecimiento del sistema de transporte público con la próxima implementación de la ruta RS 716. El alcalde Javier Díaz González confirmó que esta nueva línea conectará el oriente con el surponiente de la ciudad a finales de mayo.

El alcalde explicó que esta es la tercera ruta que se integra bajo el nuevo esquema de movilidad. “Antes del 23 o 24 de mayo creo que arrancaremos la tercera ruta y nos va a ayudar a tener una buena movilidad en estos sectores”, aseguró Díaz González.

En paralelo a la mejora del transporte, el municipio inició trabajos de mantenimiento vial utilizando tecnología de microcarpeta. Esta técnica se aplica actualmente en la avenida Universidad para rehabilitar pavimentos que presentan agrietamientos, pero conservan su nivelación.

“Se utiliza en aquellas vialidades donde ya se tiene mucho agrietamiento, pero de alguna otra manera sí están medio planas; entonces nos ayuda mucho a poder rehabilitar de una forma más idónea las vialidades”, comentó el edil durante la supervisión.

Díaz pidió paciencia a la ciudadanía, ya que el proceso de pintado de carriles no es inmediato tras la aplicación del material. “Tenemos que esperar un cierto número de días para que fragüe totalmente... para después poder pintar las líneas divisorias y tener una mejor vialidad”.

Los trabajos de bacheo y repavimentación se mantienen también en otros sectores mediante el uso de “dragones” en el sur de la ciudad. El alcalde reconoció la disposición de los concesionarios de transporte para colaborar en estas modificaciones que buscan modernizar Saltillo.