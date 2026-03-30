Le quitan el paso y termina impactando camioneta al oriente de Saltillo

Un automovilista provocó un accidente en las calles de la colonia Vista Hermosa al atravesar la avenida Central sin precaución, quitándole el derecho de paso a otro vehículo y originando el percance. al oriente de Saltillo.

Como probable responsable del siniestro fue señalado José Juan ¨N¨, de 52 años, quien cerca de las 7:00 horascirculaba sobre la calle Veinte a bordo de una Jeep Grand Cherokee, con dirección a avenida Oriente.