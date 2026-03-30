Le quitan el paso y termina impactando camioneta al oriente de Saltillo
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Los conductores involucrados permanecieron en el lugar mientras autoridades realizaban el peritaje correspondiente
Un automovilista provocó un accidente en las calles de la colonia Vista Hermosa al atravesar la avenida Central sin precaución, quitándole el derecho de paso a otro vehículo y originando el percance. al oriente de Saltillo.
Como probable responsable del siniestro fue señalado José Juan ¨N¨, de 52 años, quien cerca de las 7:00 horascirculaba sobre la calle Veinte a bordo de una Jeep Grand Cherokee, con dirección a avenida Oriente.
Conforme a su versión, al intentar cruzar la avenida Central no se percató de la presencia de un Chevrolet Chevy, conducido por Ismael ¨N¨, de 41 años, el cual terminó impactando la camioneta en la parte lateral.
Tras la colisión, ambos vehículos resultaron con daños; paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar a los ocupantes, a quienes les descartaron lesiones de gravedad.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y se encargaron de deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados.