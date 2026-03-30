Le quitan el paso y termina impactando camioneta al oriente de Saltillo

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Le quitan el paso y termina impactando camioneta al oriente de Saltillo
    Daños materiales dejó el percance ocurrido durante la mañana en calles de la colonia. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores involucrados permanecieron en el lugar mientras autoridades realizaban el peritaje correspondiente

Un automovilista provocó un accidente en las calles de la colonia Vista Hermosa al atravesar la avenida Central sin precaución, quitándole el derecho de paso a otro vehículo y originando el percance. al oriente de Saltillo.

Como probable responsable del siniestro fue señalado José Juan ¨N¨, de 52 años, quien cerca de las 7:00 horascirculaba sobre la calle Veinte a bordo de una Jeep Grand Cherokee, con dirección a avenida Oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impacta-camioneta-estacionada-y-desaparece-del-lugar-en-saltillo-MM19732493
$!La camioneta fue impactada en un costado luego de intentar cruzar la avenida Central.
La camioneta fue impactada en un costado luego de intentar cruzar la avenida Central. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a su versión, al intentar cruzar la avenida Central no se percató de la presencia de un Chevrolet Chevy, conducido por Ismael ¨N¨, de 41 años, el cual terminó impactando la camioneta en la parte lateral.

$!Paramédicos valoraron a los involucrados y descartaron lesiones de gravedad.
Paramédicos valoraron a los involucrados y descartaron lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Tras la colisión, ambos vehículos resultaron con daños; paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar a los ocupantes, a quienes les descartaron lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y se encargaron de deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados.

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