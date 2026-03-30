Impacta camioneta estacionada y desaparece del lugar, en Saltillo

Abandonado es como dejaron un aron liso en el fraccionamiento Las Praderas, luego de verse involucrado en un accidente la mañana de este lunes, tras impactarse contra una camioneta estacionada, en Saltillo.

Alrededor de las 5:00 horas se reportó el accidente en la calle Pinar, entre Bosques y Forrajes, donde un vehículo Volkswagen Passat, fue señalado como responsable.