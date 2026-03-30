Impacta camioneta estacionada y desaparece del lugar, en Saltillo
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El vehículo fue asegurado y llevado a un corralón, donde permanecerá hasta que se deslinden responsabilidades
Abandonado es como dejaron un aron liso en el fraccionamiento Las Praderas, luego de verse involucrado en un accidente la mañana de este lunes, tras impactarse contra una camioneta estacionada, en Saltillo.
Alrededor de las 5:00 horas se reportó el accidente en la calle Pinar, entre Bosques y Forrajes, donde un vehículo Volkswagen Passat, fue señalado como responsable.
Conforme a los primeros reportes, el automóvil, al circular sobre la calle mencionada, impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada al exterior de un comercio.
Vecinos del sector realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, no localizaron al conductor del vehículo involucrado.
Tras las diligencias correspondientes, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa para trasladar el automóvil a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario responda por los daños ocasionados.