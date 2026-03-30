Impacta camioneta estacionada y desaparece del lugar, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Impacta camioneta estacionada y desaparece del lugar, en Saltillo
    Vecinos reportaron el accidente ocurrido en la calle Pinar durante las primeras horas del día. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo fue asegurado y llevado a un corralón, donde permanecerá hasta que se deslinden responsabilidades

Abandonado es como dejaron un aron liso en el fraccionamiento Las Praderas, luego de verse involucrado en un accidente la mañana de este lunes, tras impactarse contra una camioneta estacionada, en Saltillo.

Alrededor de las 5:00 horas se reportó el accidente en la calle Pinar, entre Bosques y Forrajes, donde un vehículo Volkswagen Passat, fue señalado como responsable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/da-vuelta-sin-precaucion-para-ingresar-a-gasolinera-y-provoca-choque-en-saltillo-HM19732476
$!Daños materiales dejó el choque contra una camioneta estacionada frente a un comercio.
Daños materiales dejó el choque contra una camioneta estacionada frente a un comercio. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los primeros reportes, el automóvil, al circular sobre la calle mencionada, impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada al exterior de un comercio.

Vecinos del sector realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, no localizaron al conductor del vehículo involucrado.

$!Autoridades trasladaron los vehículos al corralón tras no ubicar al conductor.
Autoridades trasladaron los vehículos al corralón tras no ubicar al conductor. ULISES MARTÍNEZ

Tras las diligencias correspondientes, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa para trasladar el automóvil a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario responda por los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cuñado incómodo

El cuñado incómodo
true

Fraude inmobiliario: cuando lo ‘barato’ sale más caro
“Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

“Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino
Las participantes acudieron con prendas moradas como símbolo de la causa.

Entre pasos y causa: miles se suman al 8K Por Ellas en Saltillo
Los chequeos médicos periódicos permiten detectar enfermedades de forma temprana y cuidar la salud femenina en cada etapa de la vida.

Salud femenina: chequeos básicos por edad
Este platillo de Cuaresma tan tradicional se le atribuye a varios orígenes: que si es español, italiano, etc.

Capirotada: Desde Medio Oriente hasta la Cuaresma en México
El aumento del precio del diésel está incrementando los costos de Maui Brewing, una fábrica de Kihei, Hawái, que importa materias primas para fabricar su cerveza.

¿Por qué el aumento del diésel afecta más a los consumidores que el alza de la gasolina?
¿El agua mineral daña los dientes?

¿El agua mineral daña los dientes?