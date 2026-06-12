Llama IMSS Coahuila a donar sangre; realizará jornada especial por Día Mundial del Donante en Saltillo

Saltillo se sumará este fin de semana a las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, con una jornada especial de donación altruista organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1. El instituto recordó que donar 450 mililitros de sangre puede salvar vidas, por lo que hizo un llamado a la población a participar y contribuir a garantizar la disponibilidad de este componente vital para la atención de emergencias, cirugías y diversos tratamientos médicos.

La jornada iniciará este viernes a partir de las 14:00 horas en el Banco de Sangre del HGZ No. 1 de Saltillo, mientras que el sábado 13 y domingo 14 de junio la recepción de donadores comenzará a las 07:00 horas. El trámite será sin necesidad de cita previa. A través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, personal del IMSS destacó que esta fecha también representa una oportunidad para reconocer a quienes donan de manera voluntaria y promover una cultura de solidaridad entre la población. AMPLÍAN LLAMADO A NUEVOS DONADORES Entre los requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, encontrarse sano y no haber padecido hepatitis o VIH. El IMSS precisó que las personas con tatuajes o perforaciones también pueden convertirse en donadores, siempre que haya transcurrido al menos un año desde su realización y mantengan un buen estado de salud. Asimismo, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión pueden participar si mantienen controlado su padecimiento y siguen su tratamiento médico.

“El objetivo de estas restricciones es que el donante venga bien, esté bien y se vaya bien después del proceso de extracción”, explicó personal de salud del instituto. Además de la jornada especial en Saltillo, el IMSS cuenta con Bancos de Sangre en los hospitales generales de zona No. 1 y No. 2 de Saltillo; No. 16 y No. 18 de Torreón, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71; el HGZ No. 7 de Monclova; el HGZ No. 24 de Nueva Rosita y el HGZ No. 11 de Piedras Negras. Las autoridades informaron que en estas unidades se brinda atención prioritaria a los donadores altruistas sin necesidad de agendar cita. No obstante, quienes lo prefieran también pueden programar su donación a través de la plataforma digital del IMSS.

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