Llevarán Mercadito de a Peso a Paredón para apoyar la economía de las familias

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    Llevarán Mercadito de a Peso a Paredón para apoyar la economía de las familias
    Los asistentes podrán adquirir productos de abarrotes, frutas y verduras a solo un peso por pieza. CORTESÍA

La jornada se realizará el sábado 13 de junio en la Plaza Principal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía de los hogares del área rural, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Paredón y comunidades cercanas a participar en una nueva edición del programa Mercadito de a Peso Todos por Más, que por primera vez en esta etapa llegará a dicho sector del municipio.

La jornada se llevará a cabo este sábado 13 de junio, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la Plaza Principal de Paredón, donde las y los asistentes podrán adquirir productos básicos como artículos de abarrotes, frutas y verduras a tan solo un peso por pieza, hasta agotar existencias.

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El presidente municipal destacó que este programa busca generar un ahorro directo en la economía familiar, al facilitar el acceso a alimentos y productos esenciales a precios accesibles.

“Queremos que cada familia tenga la oportunidad de llevar alimentos de calidad a un precio accesible. El Mercadito de a Peso es una acción que genera un ahorro directo en el bolsillo de la gente y nos permite estar cerca de quienes más lo necesitan”, expresó.

Gutiérrez Merino señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia Todos por Más, desarrollada en coordinación con el DIF Ramos Arizpe, el DIF Coahuila y Mejora Coahuila, organismos que trabajan de manera conjunta para acercar apoyos que contribuyan al bienestar de las familias del municipio.

Además del beneficio económico que representa la adquisición de productos básicos a bajo costo, el programa busca garantizar que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a alimentos frescos y de calidad sin afectar el presupuesto familiar.

$!El horario de atención será de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
El horario de atención será de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. CORTESÍA

El Gobierno Municipal recordó a la población que para acceder al beneficio será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE) y recomendó acudir con anticipación, ya que los productos estarán disponibles en cantidades limitadas y se entregarán hasta agotar existencias.

Con este tipo de acciones, la administración municipal busca ampliar la cobertura de los programas sociales y acercar apoyos directos a las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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