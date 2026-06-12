Llegarán los Navaira al Futfest Saltillo; Alcalde invita a la ciudadanía a disfrutar del evento

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    Llegarán los Navaira al Futfest Saltillo; Alcalde invita a la ciudadanía a disfrutar del evento
    Familias saltillenses se dieron cita en el Fut Fest durante su arranque, que registró una asistencia aproximada de 3 mil personas atraídas por los partidos, actividades recreativas y ambiente mundialista. ELÍ VÁZQUEZ

Además de los partidos Brasil-Marruecos y Haití-Escocia, habrá juegos mecánicos, activaciones y actividades familiares

Saltillo vivirá este sábado una nueva jornada del FutFest 2026 con actividades deportivas, recreativas y musicales en el Biblioparque Norte, donde se espera la asistencia de familias locales y visitantes de la región.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal, el programa contempla la transmisión de dos encuentros internacionales en la pantalla gigante instalada en el recinto. A las 16:00 horas se proyectará el partido entre Brasil y Marruecos, mientras que a las 19:00 horas será el turno del encuentro entre Haití y Escocia.

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Según lo informado por el alcalde Javier Díaz González, el festival busca combinar deporte, entretenimiento y convivencia familiar con actividades dirigidas a personas de todas las edades.

Además de los partidos, las y los asistentes podrán disfrutar de activaciones temáticas, juegos mecánicos, áreas gastronómicas, venta de artículos y souvenirs, así como concursos deportivos y diversas dinámicas recreativas.

La jornada cerrará con la presentación musical de Siempre Juntos, Diego y Emilio Navaira, descendencia del exponente tejano, Emilio Navaira, y quienes forman parte de la cartelera artística preparada para el festival.

$!La jornada de este sábado en el FutFest incluirá la transmisión de dos partidos internacionales y la presentación musical de Siempre Juntos, Diego y Emilio Navaira.
La jornada de este sábado en el FutFest incluirá la transmisión de dos partidos internacionales y la presentación musical de Siempre Juntos, Diego y Emilio Navaira. CORTESÍA

De acuerdo con el Municipio, el acceso a las actividades tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma de venta en línea. Los boletos también pueden adquirirse en sucursales de JR Sombreros.

El FutFest Saltillo 2026 permanecerá en operación hasta el 19 de julio y forma parte de la programación impulsada junto con el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que en conjunto contempla más de 400 actividades culturales, deportivas, recreativas y artísticas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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