Arranque del Mundial impulsa la venta de vinos y licores en Saltillo

Roberto Rodríguez, representante de la distribuidora de vinos y licores Vylssa, confirmó que el arranque de la competencia modificó de manera positiva el comportamiento habitual de los consumidores locales.

El inicio del Mundial de Fútbol generó un impacto inmediato en la actividad comercial de Saltillo, reflejado en un incremento en las ventas de establecimientos dedicados a la distribución de bebidas alcohólicas durante la jornada inaugural del torneo.

De acuerdo con el comerciante, el aumento en la demanda fue evidente desde el jueves, día en que se disputó el partido inaugural, rompiendo con los patrones de consumo que normalmente se registran a mitad de semana.

“Sí se incrementa algo”, señaló Rodríguez al ser consultado sobre el comportamiento de las ventas en comparación con otros jueves del año.

El representante de la distribuidora explicó que el repunte no se concentró en una sola categoría de productos, sino que se reflejó en prácticamente todo el inventario disponible.

“De todo se movió”, comentó, al precisar que tanto la cerveza como los distintos tipos de licores registraron una mayor rotación impulsada por el interés de los aficionados en seguir el encuentro inaugural.

Asimismo, indicó que la expectativa generada por el evento deportivo llevó a diversos clientes comerciales a reforzar sus inventarios con anticipación para atender una posible mayor afluencia de consumidores.

Rodríguez detalló que negocios como bares y restaurantes de la región incrementaron sus pedidos habituales en alrededor de un 15 por ciento para prepararse ante la demanda asociada al Mundial.

Sin embargo, consideró que este comportamiento podría repercutir en las ventas del fin de semana, ya que parte de los consumidores adelantó sus reuniones y celebraciones para coincidir con el arranque del torneo.