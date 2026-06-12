Arranque del Mundial impulsa la venta de vinos y licores en Saltillo

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    Arranque del Mundial impulsa la venta de vinos y licores en Saltillo
    Comerciantes reportaron un comportamiento de consumo superior al de otros jueves del año. ESPECIAL

Reportan comercios locales repunte en compras de establecimientos y clientes regulares por primer partido

El inicio del Mundial de Fútbol generó un impacto inmediato en la actividad comercial de Saltillo, reflejado en un incremento en las ventas de establecimientos dedicados a la distribución de bebidas alcohólicas durante la jornada inaugural del torneo.

Roberto Rodríguez, representante de la distribuidora de vinos y licores Vylssa, confirmó que el arranque de la competencia modificó de manera positiva el comportamiento habitual de los consumidores locales.

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De acuerdo con el comerciante, el aumento en la demanda fue evidente desde el jueves, día en que se disputó el partido inaugural, rompiendo con los patrones de consumo que normalmente se registran a mitad de semana.

“Sí se incrementa algo”, señaló Rodríguez al ser consultado sobre el comportamiento de las ventas en comparación con otros jueves del año.

El representante de la distribuidora explicó que el repunte no se concentró en una sola categoría de productos, sino que se reflejó en prácticamente todo el inventario disponible.

“De todo se movió”, comentó, al precisar que tanto la cerveza como los distintos tipos de licores registraron una mayor rotación impulsada por el interés de los aficionados en seguir el encuentro inaugural.

Asimismo, indicó que la expectativa generada por el evento deportivo llevó a diversos clientes comerciales a reforzar sus inventarios con anticipación para atender una posible mayor afluencia de consumidores.

Rodríguez detalló que negocios como bares y restaurantes de la región incrementaron sus pedidos habituales en alrededor de un 15 por ciento para prepararse ante la demanda asociada al Mundial.

Sin embargo, consideró que este comportamiento podría repercutir en las ventas del fin de semana, ya que parte de los consumidores adelantó sus reuniones y celebraciones para coincidir con el arranque del torneo.

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“A lo mejor ahora bajan un poco las ventas porque mucha gente compró y consumió desde ayer”, comentó.

El comerciante señaló que será durante los próximos encuentros cuando se pueda medir con mayor precisión el impacto económico que tendrá la justa mundialista en los negocios relacionados con alimentos, bebidas y entretenimiento en la ciudad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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