Llevan ante juez a ocho personas por contaminar arroyos en Saltillo

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Saltillo
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    Llevan ante juez a ocho personas por contaminar arroyos en Saltillo
    En lo que va del año han sido retiradas 250 toneladas de basura de los arroyos de la ciudad. CORTESÍA

Podrían ser sancionados con multas de hasta 60 mil pesos

El Gobierno Municipal de Saltillo endureció las acciones contra quienes contaminan los arroyos de la ciudad y mantiene abiertos procedimientos administrativos contra ocho personas sorprendidas arrojando desechos en estos cauces, quienes podrían recibir multas de hasta 60 mil pesos por afectar el medio ambiente.

El director de Medio Ambiente, Emmanuel Olache Valdés, informó que los presuntos infractores ya fueron puestos a disposición del juez municipal, instancia que determinará las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

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El funcionario señaló que estas acciones responden a la política de ”cero tolerancia” instruida por el alcalde para combatir las prácticas que deterioran los ecosistemas urbanos, generan contaminación del agua, el aire y el suelo, además de incrementar el riesgo de inundaciones al obstruir el flujo natural de los arroyos.

Explicó que los principales problemas derivados de esta conducta se presentan durante la temporada de lluvias, particularmente en diversos sectores del norte de la ciudad, donde los taponamientos provocados por residuos sólidos favorecen el desbordamiento de los cauces.

REFUERZAN VIGILANCIA Y LIMPIEZA PERMANENTE

Olache Valdés destacó que, tras el llamado del Ayuntamiento para denunciar este tipo de conductas, cada semana se reciben reportes ciudadanos mediante el chatbot de seguridad, herramienta que ha permitido detectar y documentar nuevos casos de contaminación.

”Se han turnado cerca de ocho expedientes al juez municipal y actualmente se encuentran en proceso para la aplicación de las sanciones correspondientes, las cuales pueden alcanzar hasta los 60 mil pesos. Seguimos exhortando a la población a evitar estas prácticas que ocasionan un grave daño ambiental y contribuyen a la generación de inundaciones”, señaló.

El funcionario agregó que, de manera paralela a las acciones de vigilancia, brigadas municipales realizan labores permanentes de limpieza en los arroyos considerados prioritarios, atendiendo una de las principales demandas de la ciudadanía.

Indicó que, en lo que va del año, el Municipio ha retirado más de 250 toneladas de residuos, entre basura doméstica, escombros y materiales de manejo especial, con el propósito de mantener despejados los cauces y reducir riesgos para la población durante la temporada de precipitaciones.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con la conservación de estos espacios naturales, evitando depositar desechos y reportando cualquier acto de contaminación a las autoridades municipales.

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