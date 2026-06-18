Saltillo despliega limpieza masiva en arroyos y retira 600 toneladas de desechos en la ciudad
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Ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos preventivos de limpieza en arroyos y vialidades para reducir riesgos de inundaciones y mejorar el flujo de cauces naturales
El Gobierno Municipal de Saltillo ha retirado cerca de 600 toneladas de residuos en distintos puntos de la ciudad como parte del operativo preventivo implementado ante la temporada de lluvias, informó la administración local, al destacar que las labores buscan disminuir riesgos de inundación y mejorar las condiciones urbanas.
Las acciones incluyen trabajos de limpieza, deshierbe y retiro de basura en arroyos y vialidades, con énfasis en zonas donde se acumula mayor cantidad de desechos. Como parte de estas intervenciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores en el arroyo Del Cuatro, en el tramo ubicado entre las calles 34 y 17 de la colonia Amistad, con el objetivo de mantener libre el cauce y evitar obstrucciones durante las precipitaciones.
El alcalde Javier Díaz González señaló que, de manera acumulada, las distintas áreas municipales han logrado el retiro de aproximadamente 600 toneladas de residuos, lo que refleja la magnitud del operativo preventivo desplegado en la ciudad.
En paralelo, el edil advirtió que el reglamento municipal contempla sanciones económicas de hasta 50 mil pesos para quienes arrojen basura en la vía pública o en cuerpos de agua, como parte de las medidas para fortalecer el cuidado ambiental y reducir la generación de focos de contaminación.