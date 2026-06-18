Saltillo despliega limpieza masiva en arroyos y retira 600 toneladas de desechos en la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo ha retirado cerca de 600 toneladas de residuos en distintos puntos de la ciudad como parte del operativo preventivo implementado ante la temporada de lluvias, informó la administración local, al destacar que las labores buscan disminuir riesgos de inundación y mejorar las condiciones urbanas.

Las acciones incluyen trabajos de limpieza, deshierbe y retiro de basura en arroyos y vialidades, con énfasis en zonas donde se acumula mayor cantidad de desechos. Como parte de estas intervenciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores en el arroyo Del Cuatro, en el tramo ubicado entre las calles 34 y 17 de la colonia Amistad, con el objetivo de mantener libre el cauce y evitar obstrucciones durante las precipitaciones.