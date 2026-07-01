Ayuntamiento de Saltillo arranca repavimentación en la colonia Centenario

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    Ayuntamiento de Saltillo arranca repavimentación en la colonia Centenario
    La intervención contempla trabajos previos de rehabilitación, aplicación de riego de liga y renivelación de brocales para prolongar la vida útil de la vialidad. CORTESÍA

La obra contempla la rehabilitación de la calle 1 de Mayo sobre una superficie de más de 6 mil metros cuadrados

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de inicio a las obras de repavimentación de la calle 1 de Mayo, en la colonia Centenario, donde se rehabilitarán casi 600 metros lineales para mejorar la movilidad en este sector.

El edil afirmó que su administración mantendrá el ritmo de obras en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con el Gobierno del Estado. ”Se trata de una obra que viene a mejorar la calidad de vida de la población en este sector, y así vamos a seguir trabajando en todos los sectores de Saltillo para construir la grandeza de esta ciudad”, expresó.

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El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre Prolongación Urdiñola y Santa Rosa, sobre una superficie de 6 mil 247 metros cuadrados.

Detalló que las labores incluyen la rehabilitación de los puntos dañados, barrido del área, riego de liga, colocación de nueva carpeta asfáltica y la renivelación de brocales.

$!El representante de los vecinos, José Isabel de la Rosa Vázquez, participó en el arranque de los trabajos y destacó la importancia de atender una de las calles con mayor flujo cotidiano de la colonia.
El representante de los vecinos, José Isabel de la Rosa Vázquez, participó en el arranque de los trabajos y destacó la importancia de atender una de las calles con mayor flujo cotidiano de la colonia. CORTESÍA

En representación de los vecinos, José Isabel de la Rosa Vázquez señaló que la calle 1 de Mayo es una vialidad con alta afluencia vehicular y peatonal. ”Sentimos alegría y agradecimiento por esta obra”, comentó al destacar el beneficio que tendrá para quienes transitan diariamente por la zona.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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