Ayuntamiento de Saltillo arranca repavimentación en la colonia Centenario

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de inicio a las obras de repavimentación de la calle 1 de Mayo, en la colonia Centenario, donde se rehabilitarán casi 600 metros lineales para mejorar la movilidad en este sector.

El edil afirmó que su administración mantendrá el ritmo de obras en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con el Gobierno del Estado. ”Se trata de una obra que viene a mejorar la calidad de vida de la población en este sector, y así vamos a seguir trabajando en todos los sectores de Saltillo para construir la grandeza de esta ciudad”, expresó.