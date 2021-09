Los dos pueblos que formaron Saltillo

Esta no es una historia de héroes y villanos. Aunque los protagonistas sí son pueblos enemigos en donde terminaron involucrados indígenas, franciscanos, españoles. El campo de batalla es un zona verde cuyo tesoro es un salto de agua con la promesa de vida y prosperidad. Un lugar que siglos más tarde, se convertiría en Saltillo, la capital de Coahuila.

El valle amurallado por la Sierra de Zapalinamé se mantuvo virgen hasta que los indios huachichiles y rayados se asentaron aquí. Y así, las primeras generaciones echaron raíces tan profundas que permanecerán por siglos.

Cómo no hacerlo, si la naturaleza les dispuso con manantiales, ciénegas y lagunillas temporales. Y además los rodeó con nopales y mezquites. Puso, escondidos en este paisaje, víboras, venados y perritos llaneros.

No sorprende, por lo anterior, que estos pueblos fueran celosos de su territorio. Eran custodios permanentes y expertos para emboscar a invasores: soldados listos para la guerra.

Pero durante el siglo XVI, frente a la avanzada europea, tuvieron que poner a prueba esa fuerza indomable.

Marchando con amenaza de asedio, un ejército se aproximó a sus tierras. Y rendirse no era opción. Porque luchar no era solo por la muerte, sino por la manera de seguir viviendo, la resistencia ideológica, la oposición a que les impusieran costumbres. No doblarían las rodillas por eso, no frente al cristianismo.

Los invasores eran españoles. Y a pesar del enojo de los indígenas, de las luchas entre ambos bandos, Alberto del Canto fundó la Villa de Santiago de Saltillo en 1577. Ese pueblo se estableció al oriente de la zona centro del Saltillo actual, subiendo la calle Allende, al costado izquierdo, por la calle de Hidalgo.