Más de 565 mil personas asistieron al FINA y FUTFEST en Saltillo

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    Más de 565 mil personas asistieron al FINA y FUTFEST en Saltillo
    El espectáculo de fuegos artificiales marcó uno de los momentos más esperados de la celebración por los 449 años de Saltillo. CORTESÍA

Durante junio y julio se realizaron más de 400 actividades culturales, artísticas y deportivas; el municipio comenzó los preparativos para la celebración del 450 aniversario de la ciudad

Más de 565 mil personas participaron en las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 y del FUTFEST Saltillo 2026, que durante junio y julio reunieron más de 400 eventos culturales, artísticos y deportivos en distintos espacios de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González destacó que ambas iniciativas consolidaron a Saltillo como un referente para la realización de eventos de gran formato, al congregar a miles de familias en un ambiente de orden y tranquilidad.

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Del total de asistentes, cerca de 350 mil acudieron a las 280 actividades del FINA, que durante 42 días llevó espectáculos y expresiones artísticas a 74 escenarios distribuidos en teatros, museos, plazas públicas, bibliotecas, centros comunitarios, colonias y ejidos.

El presidente municipal señaló que esta edición permitió fortalecer la identidad de los saltillenses, impulsar el talento local y acercar espectáculos de calidad a públicos de todas las edades.

Durante el festival participaron alrededor de 3 mil 900 artistas, en su mayoría originarios de Saltillo, quienes compartieron escenarios con exponentes nacionales e internacionales en disciplinas como música, teatro, danza, literatura, cine, artes visuales y talleres.

$!Miles de personas participaron en las actividades culturales realizadas en plazas y espacios públicos del Centro Histórico.
Miles de personas participaron en las actividades culturales realizadas en plazas y espacios públicos del Centro Histórico. CORTESÍA

La programación incluyó presentaciones en diversos sectores del municipio con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura y fomentar la convivencia familiar mediante actividades gratuitas y abiertas al público.

ESPECTÁCULOS DE GRAN FORMATO

Desde su inauguración, con la tradicional callejoneada y el concierto de la Orquesta de Beto Díaz en la Plaza de Armas, el FINA mantuvo una agenda permanente que reunió a miles de asistentes en escenarios emblemáticos y espacios públicos.

$!La callejoneada reunió a familias y estudiantado en uno de los eventos más concurridos del Festival Internacional de las Artes.
La callejoneada reunió a familias y estudiantado en uno de los eventos más concurridos del Festival Internacional de las Artes. CORTESÍA

Entre las actividades destacadas figuraron la participación de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca, la Gala Internacional de Ballet, el Saltillo Electrónico, conciertos, exposiciones, presentaciones editoriales, funciones de cine, obras de teatro y talleres.

En la recta final del festival se presentaron espectáculos de gran formato como la ópera Carmen, el musical Cats, el videomapping proyectado sobre la fachada de la Catedral de Santiago Apóstol y el concierto de Filippa Giordano, con el que concluyó la edición 2026.

ANIVERSARIO 449

La etapa final del FINA coincidió con los festejos por el 449 aniversario de Saltillo, lo que permitió integrar una agenda cultural y cívica que reunió a miles de personas.

$!El musical Cats integró la cartelera de espectáculos de gran formato presentada durante el FINA 2026.
El musical Cats integró la cartelera de espectáculos de gran formato presentada durante el FINA 2026. CORTESÍA

Como parte de la celebración se realizaron la Sesión Solemne de Cabildo, en la que se entregó la Presea Saltillo 2026; la verbena popular en el Parque Mirador; las tradicionales Mañanitas; el pastel conmemorativo; el espectáculo de fuegos artificiales; la Guardia de Honor; la ofrenda floral y la toma de agua en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

Javier Díaz afirmó que estas actividades fortalecieron el sentido de pertenencia de la ciudadanía y proyectaron a Saltillo como una ciudad que preserva sus tradiciones, impulsa la cultura y genera espacios de convivencia para las familias.

$!La fachada de la Catedral de Santiago fue sede de uno de los espectáculos de mayor convocatoria del festival.
La fachada de la Catedral de Santiago fue sede de uno de los espectáculos de mayor convocatoria del festival. CORTESÍA

El alcalde agradeció la participación de artistas, promotores culturales, instituciones educativas, colectivos, patrocinadores, equipos técnicos y personal del Instituto Municipal de Cultura, así como de las dependencias municipales involucradas en la organización del festival.

También reconoció la respuesta de las familias saltillenses y de los visitantes que acudieron a las distintas sedes, lo que permitió que las actividades se desarrollaran en un ambiente de respeto y tranquilidad.

$!El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz encabezaron la entrega de la Presea Saltillo 2026 como parte de los festejos por el aniversario de la ciudad.
El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz encabezaron la entrega de la Presea Saltillo 2026 como parte de los festejos por el aniversario de la ciudad. CORTESÍA

Finalmente, informó que el Gobierno Municipal ya trabaja en la organización de la conmemoración por el 450 aniversario de Saltillo, con el propósito de ofrecer una programación cultural más amplia, incrementar la participación ciudadana y continuar impulsando el talento local.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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