Saltillo refuerza mantenimiento y seguridad vial en El Sarape

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    Saltillo refuerza mantenimiento y seguridad vial en El Sarape
    La renovación de pintura en la infraestructura forma parte de las acciones para mejorar la seguridad y la imagen del distribuidor. CORTESÍA

Brigadas municipales realizan limpieza, pintura, señalización, desazolve y rehabilitación de los túneles para mejorar la movilidad en uno de los distribuidores más transitados de la ciudad

Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano, el Gobierno de Saltillo realiza una intervención integral en el distribuidor vial El Sarape, uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

A través de la Brigada Integral del programa Aquí Andamos, cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de áreas verdes, retiro de maleza y desechos, además de la aplicación de pintura en barreras de contención y barandales metálicos para mejorar la visibilidad y conservar la infraestructura.

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Con el apoyo del Gobierno del Estado, también se delimitan los carriles centrales con pintura especializada para fortalecer la orientación de los automovilistas y reforzar la seguridad vial.

MANTIENEN TÚNELES Y VIALIDADES

Las labores incluyen una limpieza profunda en los túneles del distribuidor, donde además se aplica pintura y se instalan nuevas luminarias para mejorar la iluminación y la imagen de estos espacios.

$!Cuadrillas delimitan los carriles centrales con pintura especializada para ofrecer una mejor orientación a los automovilistas.
Cuadrillas delimitan los carriles centrales con pintura especializada para ofrecer una mejor orientación a los automovilistas. CORTESÍA

De manera paralela, se realizan trabajos de desazolve en las vialidades laterales para facilitar el flujo del agua durante las lluvias y reducir el riesgo de encharcamientos.

Asimismo, las cuadrillas retiran grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas, como parte de las acciones para conservar en mejores condiciones la imagen urbana.

$!Además del mantenimiento vial, las brigadas retiran grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas del distribuidor.
Además del mantenimiento vial, las brigadas retiran grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas del distribuidor. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones forman parte del programa permanente Aquí Andamos, mediante el cual se da mantenimiento a vialidades, espacios públicos e infraestructura en distintos sectores de Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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