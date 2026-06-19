Mejoran imagen del Centro Histórico de Saltillo con trabajos de limpieza y rehabilitación

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    Mejoran imagen del Centro Histórico de Saltillo con trabajos de limpieza y rehabilitación
    Avanza el Programa de Embellecimiento de Fachadas en calles del primer cuadro de Saltillo. CORTESÍA

Las labores en la Zona Centro buscan mejorar la imagen del sector para habitantes, comerciantes y visitantes

Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad más limpia, ordenada y atractiva, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa con trabajos de mejoramiento urbano a través de las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”.

El alcalde Javier Díaz González informó que, por instrucción de la administración municipal, se mantienen labores de atención en distintos sectores de la ciudad, con acciones enfocadas en mejorar espacios públicos y fortalecer la imagen urbana.

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Entre los trabajos destaca el avance del Programa de Embellecimiento de Fachadas en las calles Miguel Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente, en el tramo comprendido entre General Cepeda y Manuel Acuña, dentro del primer cuadro de la ciudad.

Díaz González señaló que estas acciones contribuyen a conservar y mejorar la imagen del Centro Histórico de Saltillo, además de generar mejores condiciones para habitantes, comerciantes y visitantes.

$!Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos sectores.
Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos sectores. CORTESÍA

Asimismo, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en un callejón ubicado en la colonia Morelos, entre las calles 14 y 16, así como entre la calle 9 y el bulevar Morelos, donde se retiraron cerca de 40 metros cúbicos de basura, residuos diversos y escombro acumulado.

El alcalde explicó que estos trabajos permiten prevenir focos de infección, mejorar la seguridad del sector y reducir riesgos relacionados con el drenaje pluvial durante la temporada de lluvias.

Como parte del mantenimiento a la infraestructura urbana, también se rehabilitaron tapas de alcantarillado ubicadas sobre la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones.

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De manera paralela, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza general, deshierbe y mantenimiento en la plaza pública localizada entre las calles Guillermo Menéndez, Óscar Flores Tapia e Ignacio Quiroz, en la colonia Froylán Mier Narro.

Javier Díaz González destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de atención urbana que se desarrolla en todos los sectores de Saltillo y recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos mediante el Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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