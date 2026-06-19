Arte, educación y futbol se integran en actividad internacional de la UAdeC

En un ambiente de convivencia e intercambio cultural, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, realizó el evento “Watch Party USA vs Australia”, una actividad que congregó a comunidad universitaria, representantes diplomáticos e invitados especiales para presenciar la transmisión del partido correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se llevó a cabo en el lobby de la Infoteca Arteaga, donde se dieron cita diversas personalidades del ámbito diplomático y educativo, además de estudiantes y docentes de la institución.

DIPLOMACIA, EDUCACIÓN Y DEPORTE EN UN MISMO ESPACIO Entre los asistentes destacaron la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop; el cónsul para Educación, Prensa y Cultura, Jerome L. Sherman; el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; la directora de Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides, y la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdés Barrón, entre otros invitados. Durante su intervención, la cónsul Melissa Bishop subrayó que la actividad forma parte de las iniciativas del American Space, orientadas a fortalecer la amistad, el intercambio cultural y la colaboración entre México y Estados Unidos. Asimismo, reconoció el papel de los jóvenes participantes en programas de intercambio y diplomacia deportiva, al señalar que este tipo de experiencias generan oportunidades de formación y transformación personal. Por su parte, el secretario de Educación de Coahuila destacó que el evento va más allá de lo deportivo, al representar un espacio para reforzar la confianza y la cooperación entre ambas regiones. También enfatizó el trabajo conjunto en materia educativa, especialmente en el impulso del aprendizaje del inglés y en proyectos como el American Space Coahuila. El rector Octavio Pimentel Martínez agradeció la presencia de los representantes consulares y de la comunidad universitaria, y señaló que este tipo de encuentros trascienden la simple observación de un partido de futbol, al convertirse en plataformas para fortalecer la convivencia, la educación y el intercambio internacional.

Asimismo, reconoció la participación de estudiantes y docentes en la creación de un mural para el American Space Coahuila, destacando que la obra simboliza la capacidad del arte y la educación para generar diálogo y construir vínculos duraderos entre comunidades. RECONOCEN TALENTO ESTUDIANTIL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, Mónica Alejandra Mena Veloz, Georgina Galindo Morales, Daniela Yacunah Melo Aparicio y Américo Cruz, autores del mural del American Space, así como al maestro Darío Aguillón por la coordinación del proyecto.

También se distinguió a Adrián Cázares Mandujano, representante coahuilense seleccionado en el Sports Visitor Program 2025, iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que promueve el liderazgo juvenil y el intercambio cultural a través del deporte. Como parte del programa, durante el medio tiempo se presentó la charla “U.S. World Cup 2026 Cities: Seattle”, impartida por el oficial consular Carlos Rubí, quien compartió información sobre una de las sedes del Mundial y dialogó con los asistentes en una sesión de preguntas y respuestas.

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