Impulsan DIF Saltillo y Cinépolis acciones sociales en beneficio de niñas, niños y adultos mayores

Con el objetivo de ampliar el alcance de programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, el DIF Saltillo y Cinépolis formalizaron una colaboración que permitirá desarrollar actividades recreativas, educativas y de apoyo social para miles de familias del municipio. El arranque de esta alianza estuvo encabezado por el alcalde Javier Díaz González y por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quienes convivieron con estudiantes de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz durante una función especial organizada para alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector privado y el gobierno para generar beneficios directos para la población. Señaló que este tipo de colaboraciones permiten acercar oportunidades, experiencias y programas a quienes más lo necesitan, además de fortalecer el tejido social mediante acciones que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias saltillenses.

Como parte del convenio, Cinépolis facilitará sus instalaciones para la realización de funciones con causa, ceremonias de graduación, talleres, conferencias y diversas actividades impulsadas por el DIF municipal. Asimismo, se contempla la difusión de campañas y programas institucionales dentro de los complejos cinematográficos. Uno de los principales alcances del acuerdo será la realización de funciones especiales dirigidas a niñas y niños de colonias y comunidades rurales que nunca han tenido la oportunidad de asistir a una sala de cine, brindándoles una experiencia recreativa y formativa.

Por su parte, Luly López Naranjo explicó que la colaboración permitirá reforzar proyectos enfocados en la atención de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Adelantó que entre las primeras actividades se contempla una función especial para celebrar la graduación de menores que forman parte de las Estancias Infantiles del DIF Saltillo, así como una función con causa destinada a recaudar apoyo para el programa “Latiendo con Amor”, iniciativa que respalda a niñas y niños que requieren intervenciones quirúrgicas de corazón. La gerente de Cinépolis Villalta, Cinthya Salas Tavares, resaltó que la empresa mantiene un compromiso permanente con las causas sociales y reconoció la importancia de trabajar de manera coordinada para generar un impacto positivo en la comunidad.

Previo a la proyección cinematográfica, las y los estudiantes invitados disfrutaron de palomitas y bebidas. La actividad incluyó la exhibición del cortometraje “Mi Hermano Luca”, que aborda la inclusión y la comprensión del autismo dentro del entorno familiar, así como la película animada “Mascotas en Apuro”. Al evento asistieron también autoridades del DIF Saltillo, integrantes del Cabildo Infantil 2026 y representantes educativos, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar para la población.

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