Impulsan DIF Saltillo y Cinépolis acciones sociales en beneficio de niñas, niños y adultos mayores

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    Impulsan DIF Saltillo y Cinépolis acciones sociales en beneficio de niñas, niños y adultos mayores
    El alcalde Javier Díaz y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron el arranque de la alianza con Cinépolis para impulsar acciones sociales en beneficio de la comunidad. CORTESÍA

El DIF Saltillo y Cinépolis firmaron una alianza para impulsar actividades sociales, funciones con causa y programas dirigidos a población vulnerable del municipio

Con el objetivo de ampliar el alcance de programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, el DIF Saltillo y Cinépolis formalizaron una colaboración que permitirá desarrollar actividades recreativas, educativas y de apoyo social para miles de familias del municipio.

El arranque de esta alianza estuvo encabezado por el alcalde Javier Díaz González y por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quienes convivieron con estudiantes de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz durante una función especial organizada para alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-espera-derrama-de-mas-de-32-mdp-por-partido-de-la-seleccion-mexicana-IE21437096
$!Autoridades municipales destacaron que la suma de esfuerzos entre iniciativa privada y gobierno permite ampliar el alcance de programas dirigidos a niñas, niños, adultos mayores y familias vulnerables.
Autoridades municipales destacaron que la suma de esfuerzos entre iniciativa privada y gobierno permite ampliar el alcance de programas dirigidos a niñas, niños, adultos mayores y familias vulnerables. CORTESÍA

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector privado y el gobierno para generar beneficios directos para la población.

Señaló que este tipo de colaboraciones permiten acercar oportunidades, experiencias y programas a quienes más lo necesitan, además de fortalecer el tejido social mediante acciones que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias saltillenses.

$!La alianza entre el DIF Saltillo y Cinépolis contempla también la realización de talleres, conferencias, graduaciones y campañas de difusión de programas sociales.
La alianza entre el DIF Saltillo y Cinépolis contempla también la realización de talleres, conferencias, graduaciones y campañas de difusión de programas sociales. CORTESÍA

Como parte del convenio, Cinépolis facilitará sus instalaciones para la realización de funciones con causa, ceremonias de graduación, talleres, conferencias y diversas actividades impulsadas por el DIF municipal. Asimismo, se contempla la difusión de campañas y programas institucionales dentro de los complejos cinematográficos.

Uno de los principales alcances del acuerdo será la realización de funciones especiales dirigidas a niñas y niños de colonias y comunidades rurales que nunca han tenido la oportunidad de asistir a una sala de cine, brindándoles una experiencia recreativa y formativa.

$!Niñas y niños de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz participaron en una función especial que marcó el inicio de la colaboración entre el DIF Saltillo y la cadena cinematográfica.
Niñas y niños de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz participaron en una función especial que marcó el inicio de la colaboración entre el DIF Saltillo y la cadena cinematográfica. CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo explicó que la colaboración permitirá reforzar proyectos enfocados en la atención de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Adelantó que entre las primeras actividades se contempla una función especial para celebrar la graduación de menores que forman parte de las Estancias Infantiles del DIF Saltillo, así como una función con causa destinada a recaudar apoyo para el programa “Latiendo con Amor”, iniciativa que respalda a niñas y niños que requieren intervenciones quirúrgicas de corazón.

La gerente de Cinépolis Villalta, Cinthya Salas Tavares, resaltó que la empresa mantiene un compromiso permanente con las causas sociales y reconoció la importancia de trabajar de manera coordinada para generar un impacto positivo en la comunidad.

$!Durante la función inaugural, estudiantes de primaria disfrutaron de actividades recreativas y de contenidos enfocados en la inclusión, la empatía y la convivencia familiar.
Durante la función inaugural, estudiantes de primaria disfrutaron de actividades recreativas y de contenidos enfocados en la inclusión, la empatía y la convivencia familiar. CORTESÍA

Previo a la proyección cinematográfica, las y los estudiantes invitados disfrutaron de palomitas y bebidas. La actividad incluyó la exhibición del cortometraje “Mi Hermano Luca”, que aborda la inclusión y la comprensión del autismo dentro del entorno familiar, así como la película animada “Mascotas en Apuro”.

Al evento asistieron también autoridades del DIF Saltillo, integrantes del Cabildo Infantil 2026 y representantes educativos, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar para la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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