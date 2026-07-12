Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’

El balance emitido por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo detalló que durante el mes de junio la ocupación en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda se mantuvo en un promedio estimado del 50 por ciento.

Tras concluir la participación de México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el sector hotelero de la Región Sureste de Coahuila consideró que el impacto final del torneo debe evaluarse a través de las capacidades operativas construidas y no únicamente por los porcentajes de ocupación registrados.

Un reporte oficial compartido en exclusiva a VANGUARDIA especificó que la tarifa promedio por habitación rondó los mil 700 pesos, lo que generó ingresos por 100 millones de pesos en el rubro de hospedaje.

En lo local, la Secretaría de Turismo de Coahuila precisó que la entidad captó un total de 145 mil visitantes durante el periodo mundialista, lo que representó una derrama económica estimada en 180 millones de pesos.

Enrique López Aguirre, presidente de la OCV Saltillo, mencionó que el beneficio sustancial radicó en la articulación de la cadena de valor, involucrando a hoteles, restaurantes, viñedos, museos y tour operadores bajo una sola estrategia regional.

Añadió que la dinámica también estrechó la colaboración entre las secretarías estatales de Turismo y Cultura para capacitar al personal operativo.

A nivel nacional, el flujo de visitantes internacionales registró una marcada diferencia respecto a los pronósticos oficiales. Recientemente, Grupo Reforma expuso que las ciudades sede esperaban originalmente el arribo de 5.5 millones de personas para el torneo, pero las mediciones finales arrojaron que en realidad llegaron solo 850 mil visitantes, según los datos recabados por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

CAMBIOS EN EL MERCADO TURÍSTICO

Explicó que el desempeño del sector estuvo influenciado por un entorno internacional complejo previo al arranque de la competencia.

Entre los factores principales, expuso, se encontraron las alertas emitidas por diversos gobiernos extranjeros debido a incidentes de seguridad en el país, tales como los brotes de violencia posteriores a la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, el documento integró dentro del diagnóstico los efectos del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán semanas antes del torneo. A este panorama se sumaron los altos costos de los boletos, los pasajes aéreos y las tarifas de alojamiento en las ciudades que albergaron los partidos oficiales.

Por otra parte, la OCV señaló que la distribución simultánea de los juegos en tres naciones distintas modificó la conducta tradicional de los aficionados.

Agregó que esta situación derivó en que los clientes corporativos y los viajeros frecuentes decidieran adelantar o posponer sus visitas programadas, siguiendo las recomendaciones hechas con anterioridad por la propia industria hotelera.

CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Con miras al desarrollo posterior del sector, las empresas locales proyectan aprovechar la construcción del Gran Forum, el cual funcionará como el nuevo centro de convenciones y espectáculos de Saltillo con capacidad para recibir a 12 mil asistentes.

López Aguirre consideró que esta obra civil permitirá a la zona sureste del estado competir formalmente por la atracción de congresos, exposiciones y conciertos de gran formato.

Ante este escenario, organismos empresariales como el Clúster Automotriz de Coahuila manifestaron su interés en establecer lineamientos de trabajo conjunto con la OCV para atraer ferias de manufactura y encuentros de negocios que actualmente se desarrollan en plazas como Monterrey o León.

“El Mundial nos deja un aprendizaje muy valioso. Las expectativas siempre serán altas en un evento de esta magnitud, pero hoy contamos con una industria mejor preparada, con mayor coordinación entre el sector público y privado, una oferta turística integrada y una infraestructura que seguirá creciendo”, afirmó López Aguirre.

Finalmente, los representantes del ramo hotelero reiteraron la necesidad de revisar los datos duros en las próximas reuniones de trabajo para contrastar las proyecciones iniciales con el panorama real del mercado.

El directivo concluyó que el propósito central será capitalizar las alianzas estratégicas para mantener la competitividad en el turismo de reuniones.

“El gran reto ahora es convertir todo ese trabajo en más congresos, convenciones, eventos deportivos y espectáculos que generen ocupación y derrama económica durante todo el año”, señaló el líder de la OCV.