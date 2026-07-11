Coahuila mantiene baja incidencia de dengue al inicio de la temporada de lluvias de 2026

Según los datos oficiales correspondientes a la semana epidemiológica 25, que corta al 27 de junio, Coahuila no reportó ningún caso nuevo de dengue en ninguna de sus variantes durante dicho periodo.

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal, el estado de Coahuila registra una incidencia baja de contagios de dengue en lo que va del año, logrando sortear el inicio de la temporada de lluvias con cifras mínimas en comparación con el periodo anterior.

En el acumulado anual de 2026, la entidad apenas suma dos casos confirmados, el cual fue clasificado como “dengue con signos de alarma” en un paciente del sexo masculino y uno más grave en una mujer.

Esta cifra representa una disminución significativa respecto a las estadísticas del año 2025. Para la misma fecha del año pasado, el estado ya contabilizaba un total de 15 casos positivos: tres de dengue no grave, diez con signos de alarma y dos casos de dengue grave.

Hasta el momento, en 2026, la categoría de “dengue no grave” permanece en cero para la entidad.

A nivel nacional, el panorama es distinto, ya que se han confirmado 2 mil 847 casos de dengue no grave y 175 casos de dengue grave en el acumulado de 2026, con estados como Tabasco, Sonora y Sinaloa presentando las mayores concentraciones de contagios por vector.

A pesar de los resultados favorables en Coahuila, las autoridades de salud han pedido a la ciudadanía realizar actividades de descacharrización como parte de la eliminación de criaderos en los hogares, dado que las condiciones de humedad propias de la temporada suelen favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti.