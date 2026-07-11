Coahuila mantiene baja incidencia de dengue al inicio de la temporada de lluvias de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila mantiene baja incidencia de dengue al inicio de la temporada de lluvias de 2026
    Autoridades exhortan a la población a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti para prevenir contagios durante la temporada de lluvias. ARCHIVO

Coahuila acumula únicamente dos casos de dengue en 2026, cifra menor a la registrada el año pasado, aunque autoridades mantienen vigilancia durante la temporada de lluvias

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal, el estado de Coahuila registra una incidencia baja de contagios de dengue en lo que va del año, logrando sortear el inicio de la temporada de lluvias con cifras mínimas en comparación con el periodo anterior.

Según los datos oficiales correspondientes a la semana epidemiológica 25, que corta al 27 de junio, Coahuila no reportó ningún caso nuevo de dengue en ninguna de sus variantes durante dicho periodo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/embellecimiento-urbano-transforma-colonias-y-fortalece-la-convivencia-en-ramos-arizpe-AB22102233

En el acumulado anual de 2026, la entidad apenas suma dos casos confirmados, el cual fue clasificado como “dengue con signos de alarma” en un paciente del sexo masculino y uno más grave en una mujer.

Esta cifra representa una disminución significativa respecto a las estadísticas del año 2025. Para la misma fecha del año pasado, el estado ya contabilizaba un total de 15 casos positivos: tres de dengue no grave, diez con signos de alarma y dos casos de dengue grave.

Hasta el momento, en 2026, la categoría de “dengue no grave” permanece en cero para la entidad.

A nivel nacional, el panorama es distinto, ya que se han confirmado 2 mil 847 casos de dengue no grave y 175 casos de dengue grave en el acumulado de 2026, con estados como Tabasco, Sonora y Sinaloa presentando las mayores concentraciones de contagios por vector.

A pesar de los resultados favorables en Coahuila, las autoridades de salud han pedido a la ciudadanía realizar actividades de descacharrización como parte de la eliminación de criaderos en los hogares, dado que las condiciones de humedad propias de la temporada suelen favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue
Enfermedades

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Secretaría de Salud

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg
Además de la coordinación entre gobierno y desarrolladores, es vital la aportación de la ciudadanía.

También es viable captar agua en viviendas de Saltillo: AMPI
El cuerpo quedó tendido en la acera contraria.

Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo
El Juzgado Segundo de Distrito deberá revisar la documentación presentada antes de continuar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases
Un estudio publicado en la revista The BMJ revela la mayoría de los medicamentos para la obesidad no mejoran de forma significativa la calidad de vida y pocos muestran beneficios cardiovasculares.

¿Sabías que la mayoría de fármacos para la obesidad no mejoran significativamente la calidad de vida?
true

No creo que todo pasa por algo. Sí creo que perdemos parte de la experiencia humana si siempre reaccionamos de igual manera a todo