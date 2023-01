Familias Unidas por el Autismo en México informó que los niños y jóvenes con autismo, cuando escuchan el “tronido” de cuetes sufren estrés, ansiedad, miedo, se esconden debajo de la cama o de la mesa, incluso llegan al grado de provocarse lesiones, como golpearse la cabeza o contra la pared, porque les resulta insoportable.

Andrea Rueda López, presidenta de la asociación que atiende a cerca de 320 personas en Saltillo, informó que son hipersensibles al ruido de los motores y a las explosiones de los fuegos artificiales, y el olor a pólvora también los afecta.

Pueden bloquearse mentalmente y olvidar lo que aprenden en la escuela, de manera que deben trabajar en terapias para recuperarse, proceso que lleva semanas o meses, dependiendo del grado del Trastorno del Espectro Autista que presenten.

“Hay casos en que estos ruidos llegan a causar crisis en los niños, en el sentido de llorar, esconderse bajo la cama o la mesa, porque son hipersensibles, en lo que es el tacto y el oído, muchos de nuestros niños llegan a utilizar audífonos cotidianamente por los ruidos de la licuadora, de la aspiradora”, explicó.

“La pirotecnia los agarra desprevenidos, no saben qué está pasando, no pueden controlar la situación y llegan a este tipo de crisis. Cuando el niño tiene un grado más profundo puede llegar a lesionarse el mismo, se golpea la cabeza o puede llegar a golpearse contra la pared porque no entienden la situación”, advirtió.

El estruendo de los cuetes les resulta muy estresante e impactante. Si las vacaciones o el no asistir a la escuela les afecta en su desarrollo, más se agrava con la exposición a ruidos intensos.

Este tipo de situaciones les causa retraso a ellos. Si habían aprendido algo en la escuela, el cerebro de ellos actúa de tal forma que bloquea, obviamente vuelven a tener retroceso, se marca mucho en la conducta del niño, no quieren hacer actividades, dijo Rueda López.

La semana pasada, diputadas del PRI, PAN, Morena y PVEM expresaron la intención de legislar para prohibir la venta y uso de cuetes en Coahuila por el daño que provocan en personas con autismo, en los animales y la contaminación acústica y ambiental que generan.