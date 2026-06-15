Diócesis de Saltillo denuncia profanación en templo y condena sacrilegio contra la Eucaristía

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Diócesis de Saltillo denuncia profanación en templo y condena sacrilegio contra la Eucaristía
    La Diócesis de Saltillo informó sobre la profanación de un templo en la colonia Montebello y pidió la colaboración ciudadana para recuperar los objetos faltantes. ARCHIVO

Obispo llama a reforzar la protección de los recintos religiosos, recuperar objetos sustraídos y unirse en actos de desagravio

La Diócesis de Saltillo hizo pública una enérgica condena por los hechos ocurridos el pasado 12 de junio en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la colonia Montebello, donde personas desconocidas irrumpieron en el inmueble, violentaron el Sagrario y sustrajeron diversos objetos de carácter litúrgico y material.

Mediante una circular dirigida a la comunidad católica y a la sociedad en general, el obispo Hilario González García informó que los responsables retiraron la protección de una ventana para ingresar al templo, rompieron el vidrio y forzaron los mecanismos de seguridad antes de acceder al Sagrario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/colaboracion-entre-monterrey-y-saltillo-permite-identificar-a-presunto-montachoques-LH21405835

De acuerdo con el documento, las Sagradas Formas Eucarísticas y el Sagrario fueron recuperados posteriormente; sin embargo, continúan desaparecidos los vasos sagrados que las contenían, además de otros artículos como bocinas, extensiones eléctricas y herramientas de trabajo que también fueron robados.

El prelado señaló que, conforme al Derecho Canónico, la profanación del recinto constituye una vejación al lugar sagrado y calificó la acción como un sacrilegio contra las especies eucarísticas, por lo que recordó las implicaciones religiosas y canónicas que este tipo de actos representa para quienes los cometen.

Asimismo, explicó que mientras no se lleve a cabo el rito penitencial correspondiente para reparar la ofensa al templo, no podrá ejercerse el culto en ese espacio, procedimiento que será presidido por la autoridad eclesiástica o por un delegado designado para tal fin.

La Diócesis solicitó el apoyo de la población para localizar los vasos sagrados aún extraviados y pidió que cualquier información sea comunicada de inmediato a la Parroquia del Santo Niño de la Salud.

Finalmente, el Obispo convocó a los fieles a unirse en oración y realizar actos de desagravio por lo sucedido, al tiempo que exhortó a las parroquias a reforzar las medidas de seguridad para proteger los espacios de culto y los objetos destinados a las celebraciones religiosas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Religión

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

true

POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo
El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades.

Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito.

Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con un crecimiento de 19.3%.

SpaceX vende acciones y eleva sus ingresos a 85 mil 700 mdd
Fue hoy que Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, y afirmó que atacará a Teherán con ‘toda su fuerza’.

Petróleo de Texas cae más de un 5% tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán