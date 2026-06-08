Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional
    Mujeres provenientes de distintas ciudades participaron en el retiro Abrazo del Cielo, enfocado en el acompañamiento de quienes han vivido la pérdida de un hijo durante el embarazo. ESPECIAL

Retiro espiritual reúne testimonios, acompañamiento y espacios de reconciliación para sanar pérdidas profundas

Con el propósito de ofrecer un espacio de escucha, acompañamiento y restauración emocional, el ministerio Abrazo del Cielo llevó a cabo este fin de semana en Saltillo, un retiro dirigido a mujeres que han experimentado la pérdida de un hijo durante el embarazo, una vivencia que con frecuencia permanece marcada por el silencio y el dolor.

La actividad reunió a participantes procedentes de distintas ciudades, quienes respondieron a la invitación de encontrar un entorno seguro donde compartir su experiencia, expresar sus sentimientos y recorrer un camino de sanación acompañado por la fe y la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arte-del-colegio-san-jose-se-suma-a-la-fiesta-cultural-del-mundial-inauguran-la-piel-de-la-tierra-FC21236289

Las asistentes llegaron con historias distintas, pero unidas por una misma realidad. Algunas habían atravesado recientemente la pérdida de su bebé, mientras que otras cargaban con ese sufrimiento desde hacía años e incluso décadas. Para muchas de ellas, el retiro representó la primera oportunidad de hablar abiertamente sobre una herida que permanecía oculta.

A través de dinámicas de reflexión, momentos de oración, acompañamiento espiritual y la participación en los sacramentos, las mujeres pudieron reconocer la dignidad de la vida de sus hijos, honrar su memoria y avanzar en un proceso personal orientado hacia la reconciliación interior, el consuelo y la paz.

UNA MISIÓN QUE ACOMPAÑA EL DOLOR

Los organizadores destacaron la importancia de crear espacios donde las personas que atraviesan este tipo de duelo encuentren comprensión y apoyo, especialmente ante una experiencia que muchas veces se vive en soledad y sin los recursos emocionales suficientes para afrontarla.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a los sacerdotes que participaron durante el retiro, cuya cercanía y disposición para escuchar contribuyeron a fortalecer el proceso espiritual de las asistentes. Reconocieron también el trabajo de los servidores y voluntarios que durante meses prepararon cada detalle de la actividad, brindando acompañamiento a quienes acudieron en busca de alivio y esperanza.

El ministerio agradeció además a los bienhechores que respaldan esta labor mediante donativos, apoyo en especie y oración, así como a la Diócesis y al obispo Hilario González por el respaldo brindado a esta iniciativa. De igual manera, reconocieron la labor del Vicente Eliamar, quien acompaña de manera permanente esta misión pastoral.

Los responsables de Abrazo del Cielo manifestaron su confianza en que este apostolado continúe creciendo y llegue a más personas que enfrentan la pérdida de un hijo, ofreciendo un camino de acompañamiento que les permita encontrar fortaleza, serenidad y sentido en medio del duelo

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Embarazo
Religión

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AT-olinia con el dedo

AT-olinia con el dedo
true

Sheinbaum: La silla vacía en la inauguración del Mundial

El Congreso que viene, los pendientes que siguen

El Congreso que viene, los pendientes que siguen
María Catalina conserva el recuerdo de las primeras credenciales para votar y de las transformaciones que acompañaron el reconocimiento de los derechos políticos femeninos.

Refrenda María Catalina su derecho al voto femenino en colonia Josefa Ortiz, en Saltillo
La ausencia de funcionarios obligó a incorporar ciudadanos formados en las filas para instalar algunas casillas.

Saltillo: Funcionarios faltan no acuden a casillas y obligan a improvisar reemplazos
La organización coahuilense cedió al pitcher Manny Barreda y al infielder Alex Mejía, en una serie de movimientos que buscan fortalecer al equipo dirigido por Jesús Molina.

Saraperos sacude su roster: llegan Luis Payán y Donny Sands; salen Manny Barreda y Alex Mejía
“No prometí nada”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre sus declaraciones de campaña en 2024 respecto a mantener a EU fuera de guerras extranjeras.

Trump dice que nunca prometió que no habría nuevas guerras
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un encuentro oficial. A pesar de su estrecha coordinación militar, informes de inteligencia revelan una crisis por el espionaje de Israel a altos negociadores de EU.

Israel espía a sus aliados: el Pentágono eleva la amenaza al nivel crítico