Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional

La actividad reunió a participantes procedentes de distintas ciudades, quienes respondieron a la invitación de encontrar un entorno seguro donde compartir su experiencia, expresar sus sentimientos y recorrer un camino de sanación acompañado por la fe y la comunidad.

Con el propósito de ofrecer un espacio de escucha, acompañamiento y restauración emocional, el ministerio Abrazo del Cielo llevó a cabo este fin de semana en Saltillo , un retiro dirigido a mujeres que han experimentado la pérdida de un hijo durante el embarazo, una vivencia que con frecuencia permanece marcada por el silencio y el dolor.

Las asistentes llegaron con historias distintas, pero unidas por una misma realidad. Algunas habían atravesado recientemente la pérdida de su bebé, mientras que otras cargaban con ese sufrimiento desde hacía años e incluso décadas. Para muchas de ellas, el retiro representó la primera oportunidad de hablar abiertamente sobre una herida que permanecía oculta.

A través de dinámicas de reflexión, momentos de oración, acompañamiento espiritual y la participación en los sacramentos, las mujeres pudieron reconocer la dignidad de la vida de sus hijos, honrar su memoria y avanzar en un proceso personal orientado hacia la reconciliación interior, el consuelo y la paz.

UNA MISIÓN QUE ACOMPAÑA EL DOLOR

Los organizadores destacaron la importancia de crear espacios donde las personas que atraviesan este tipo de duelo encuentren comprensión y apoyo, especialmente ante una experiencia que muchas veces se vive en soledad y sin los recursos emocionales suficientes para afrontarla.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a los sacerdotes que participaron durante el retiro, cuya cercanía y disposición para escuchar contribuyeron a fortalecer el proceso espiritual de las asistentes. Reconocieron también el trabajo de los servidores y voluntarios que durante meses prepararon cada detalle de la actividad, brindando acompañamiento a quienes acudieron en busca de alivio y esperanza.

El ministerio agradeció además a los bienhechores que respaldan esta labor mediante donativos, apoyo en especie y oración, así como a la Diócesis y al obispo Hilario González por el respaldo brindado a esta iniciativa. De igual manera, reconocieron la labor del Vicente Eliamar, quien acompaña de manera permanente esta misión pastoral.

Los responsables de Abrazo del Cielo manifestaron su confianza en que este apostolado continúe creciendo y llegue a más personas que enfrentan la pérdida de un hijo, ofreciendo un camino de acompañamiento que les permita encontrar fortaleza, serenidad y sentido en medio del duelo