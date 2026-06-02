Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas
    Autoridades realizaron la detención de los presuntos responsables.
    Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas
    Screenshot
    Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas

Todo se derivó de un choque automovilístico entre un conductor y choferes de una pipa

Un taxista lesionado y tres personas detenidas fue el saldo de una persecución que culminó sobre la carretera federal a Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva.

Todo comenzó cerca de las 3 de la tarde, cuando un chofer del gremio Familia Seguridad participó en un accidente automovilístico. El percance ocurrió sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en las inmediaciones de la colonia Avícola.

Una pipa chocó contra un vehículo Nissan Versa azul que presta servicios de transporte mediante aplicación. Tras el accidente, se registró una discusión entre el conductor del automóvil y los ocupantes del camión, que terminó en una riña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sujeto-le-dispara-a-su-pareja-en-saltillo-ED21112622

El trabajador del volante solicitó apoyo a sus compañeros de la línea y a otros taxistas. Al verse superados en número, los ocupantes de la pipa abordaron el camión y, presuntamente de manera intencional, chocaron en repetidas ocasiones otro vehículo Nissan Versa de la misma línea, al que dejaron con severos daños en la parte frontal.

Además, otros vehículos resultaron afectados, presentando daños en los neumáticos y cristales. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorar a uno de los taxistas lesionados, determinaron que no requería traslado a un hospital.

Los operadores de la pipa huyeron del sitio, pero fueron perseguidos por otro grupo de taxistas hasta el sur de Saltillo. Finalmente, los involucrados fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional a la altura del ejido Agua Nueva.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Policía Municipal de Saltillo, donde se les señala por el presunto delito de daños a propiedad ajena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piñata con dueño

Piñata con dueño
true

Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó
true

POLITICÓN: Crece polémica de profesor de Jurisprudencia; nuevo video exhibe a Óscar Nájera dando alcohol a una alumna
El crecimiento de maleza derivado de las lluvias y las altas temperaturas favorece la presencia de serpientes y otros animales ponzoñosos, por lo que autoridades recomendaron mantener limpios patios y terrenos.

Altas temperaturas elevan presencia de serpientes, arañas y alacranes en Coahuila
Durante la presentación de las actividades, autoridades eclesiásticas destacaron que la celebración busca fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades católicas y reflexionar sobre el camino recorrido desde la creación de la diócesis.

Celebrará Diócesis de Saltillo 135 años con misas, conferencias y actividades culturales
En el futbol amateur de Saltillo, un partido puede pasar de la convivencia a la riña en cuestión de minutos. Entre canchas, patrullas y reclamos, la violencia revela una pregunta incómoda: ¿por qué nos peleamos tanto si solo se trata de jugar?

¿Por qué los hombres nos peleamos tanto en el futbol amateur?
El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 13.

Tras una agonizante semana de amenazas, Rusia bombardea Kiev
Si los tres países no lo renuevan antes del 1 de julio, se pasaría a un modelo de revisiones anuales durante una década antes de su expiración.

Quiere Canadá renovar T-MEC por otros 16 años