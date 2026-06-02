Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas

Un taxista lesionado y tres personas detenidas fue el saldo de una persecución que culminó sobre la carretera federal a Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva.

Todo comenzó cerca de las 3 de la tarde, cuando un chofer del gremio Familia Seguridad participó en un accidente automovilístico. El percance ocurrió sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en las inmediaciones de la colonia Avícola.

Una pipa chocó contra un vehículo Nissan Versa azul que presta servicios de transporte mediante aplicación. Tras el accidente, se registró una discusión entre el conductor del automóvil y los ocupantes del camión, que terminó en una riña.