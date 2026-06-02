Persecución al sur de Saltillo deja tres personas heridas
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Todo se derivó de un choque automovilístico entre un conductor y choferes de una pipa
Un taxista lesionado y tres personas detenidas fue el saldo de una persecución que culminó sobre la carretera federal a Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva.
Todo comenzó cerca de las 3 de la tarde, cuando un chofer del gremio Familia Seguridad participó en un accidente automovilístico. El percance ocurrió sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en las inmediaciones de la colonia Avícola.
Una pipa chocó contra un vehículo Nissan Versa azul que presta servicios de transporte mediante aplicación. Tras el accidente, se registró una discusión entre el conductor del automóvil y los ocupantes del camión, que terminó en una riña.
El trabajador del volante solicitó apoyo a sus compañeros de la línea y a otros taxistas. Al verse superados en número, los ocupantes de la pipa abordaron el camión y, presuntamente de manera intencional, chocaron en repetidas ocasiones otro vehículo Nissan Versa de la misma línea, al que dejaron con severos daños en la parte frontal.
Además, otros vehículos resultaron afectados, presentando daños en los neumáticos y cristales. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorar a uno de los taxistas lesionados, determinaron que no requería traslado a un hospital.
Los operadores de la pipa huyeron del sitio, pero fueron perseguidos por otro grupo de taxistas hasta el sur de Saltillo. Finalmente, los involucrados fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional a la altura del ejido Agua Nueva.
Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Policía Municipal de Saltillo, donde se les señala por el presunto delito de daños a propiedad ajena.