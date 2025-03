Por tala de árboles en el V. Carranza de Saltillo, MaxiHome se encargará de plaza pública

Además de una multa económica y la reposición de los árboles talados, la empresa MaxiHome se encargará del mantenimiento y cuidado de una plaza pública.

De acuerdo con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fundador de la asociación ecológica Saltillo Verde, la sanción impuesta por el Gobierno Municipal de Saltillo a la empresa tras la tala de tres árboles en agosto de 2024 incluye esta obligación.

TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo 333 detenidos conmutan cárcel por trabajo comunitario

“Ellos por lo menos tendrán que mantener dos años su cuidado y su mantenimiento. Sé que le están sacando la vuelta a la resolución del juez, pero no se va a poder, aunque muevan las influencias que quieran. Es un daño que le hicieron a Saltillo. Yo estoy seguro de que no lo hacen en China, no van y hacen lo que quieren.

“Aquí hay leyes, hay reglamentos y habemos ciudadanos comprometidos con el cuidado de Saltillo, y la verdad hemos tenido una excelente respuesta del Ayuntamiento en el tema ambiental”, apuntó Gutiérrez Gutiérrez.