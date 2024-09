Previo a implementación de reforma judicial, instalan Consejo Técnico Estatal del Observatorio Judicial en Coahuila

En un paso hacia la implementación de la reforma judicial en Coahuila, este miércoles se llevó a cabo la instalación del Consejo Técnico Estatal del Observatorio Judicial, presidido por el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien subrayó la importancia de contar con este observatorio como un apoyo fundamental en la transición hacia un sistema judicial más eficiente y transparente.

“Lo quisimos hacer lo antes posible, antes de que la reforma inicie. Necesitamos un observatorio que nos acompañe en la implementación de una reforma, que no nos dejen solos porque no vamos a permitir que en el Comité del Poder Judicial puedan, de alguna manera, llegar a la boleta personas que no tenga ni los conocimientos, pero sobre todo que esté relacionada con temas del crimen y que no se prepare”, expresó Mery Ayup.

El Observatorio, que cuenta con la participación de académicos y profesionales de diversas instituciones y tiene como objetivo supervisar y evaluar el funcionamiento del sistema judicial, así como proponer mejoras a través de un mecanismo de participación ciudadana. Su diseño busca promover la apertura y accesibilidad de la justicia, elementos considerados vitales para fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Luis Alberto Gutiérrez, director de Políticas Públicas de la Secretaría Técnica del Poder Judicial, destacó que el Observatorio funcionará como un órgano consultivo que facilitará la vigilancia y evaluación continua del sistema judicial. Además, se espera que se establezcan indicadores para medir el desempeño judicial y se fomenten programas de mejora.

Durante su intervención, Gladys Rivera González, directora de Gestión del Conocimiento de la organización Con Justicia USAID, celebró la instalación del observatorio como un paso hacia una justicia más abierta y transparente en Coahuila. “Este esfuerzo representa una visión conjunta que involucra a múltiples sectores”, afirmó.

Por su parte, Miguel Mery destacó la importancia de construir una institución más cercana a la ciudadanía y subrayó que el Poder Judicial no puede permitirse permanecer cerrado. En su visión, la transparencia y la apertura son fundamentales para erradicar la corrupción y mejorar el servicio, transformando los desafíos en oportunidades para el desarrollo de políticas públicas efectivas.

El magistrado hizo hincapié en la necesidad de un poder judicial más humano y accesible y, subrayó el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas, resaltando que los jueces de Coahuila gozan de un alto nivel de aprobación.

“El Poder Judicial está por encima de todo esto que se ha dicho, las juezas y jueces de Coahuila son los mejor calificados tenemos 76% de aprobación frente a la media nacional de 54%. Estamos buscando la excelencia y estamos buscando otro nivel de profesionalismo de ejecutividad”, señaló.

Con esta instalación, Coahuila da un paso adelante en su compromiso por una reforma judicial que no solo busque eficiencia, sino que también incorpore la voz y la participación activa de la sociedad civil en la evaluación y mejora continua del sistema de justicia.