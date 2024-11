Protección Civil de Saltillo anuncia operativo ‘Trueno’ para combatir la venta ilegal de pirotecnia

Con la llegada de las festividades propias de noviembre, así como las decembrinas, Protección Civil de Saltillo informó este martes 19 de noviembre sobre el inicio del operativo “Trueno”, una estrategia diseñada para prevenir la compraventa ilegal de cohetes y materiales pirotécnicos en la capital de Coahuila. Este dispositivo comenzará el próximo 1 de diciembre y se extenderá durante toda la temporada navideña.

“Cada año implementamos el operativo denominado ‘Trueno’, cuyo objetivo principal es realizar recorridos en mercados y zonas comerciales de la ciudad, además de responder a denuncias anónimas que nos reporten la venta de pirotecnia”, explicó Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo. Añadió que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población y evitar accidentes relacionados con el manejo inadecuado de materiales explosivos.

El año pasado, la tradicional feria del cohete no se instaló en la vecina ciudad de Arteaga, lo que generó especulaciones sobre su posible traslado a Saltillo. Sin embargo, Neira Vielma fue enfático al desmentir esta posibilidad: “En Saltillo, hasta el momento, no está permitida la instalación de una feria del cohete. Este tipo de establecimientos requieren permisos específicos de la Secretaría de la Defensa Nacional o de organismos equivalentes, y hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud de este tipo”, precisó.

El titular de Protección Civil señaló que cualquier intento de instalar ferias o puntos de venta de pirotecnia sin los permisos correspondientes será sancionado, destacando la importancia de prevenir tragedias asociadas con el almacenamiento y comercialización clandestina de estos productos.

Durante el operativo del año pasado, al menos seis personas fueron sancionadas por actividades relacionadas con la compraventa ilegal de pirotecnia en diferentes puntos de Saltillo. Las multas, aseguró Neira Vielma, forman parte de las medidas para disuadir estas prácticas que representan un riesgo tanto para los vendedores como para los compradores.

“En el caso de los mercaditos, si detectamos la compraventa ilegal de estos productos, nuestro personal llevará a cabo un procedimiento administrativo que incluye el aseguramiento del material y la puesta a disposición de las personas involucradas ante el juez municipal”, explicó el funcionario.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar el uso y la compra de pirotecnia, especialmente en hogares donde hay menores de edad, ya que estos productos pueden ocasionar graves accidentes. Asimismo, se hizo un llamado para que los habitantes denuncien de manera anónima cualquier punto de venta sospechoso.

“El éxito del operativo ‘Trueno’ no solo depende de la vigilancia de las autoridades, sino también de la colaboración de la sociedad. Es fundamental que juntos trabajemos para garantizar una temporada navideña segura para todos”, concluyó Neira Vielma.