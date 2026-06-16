Refuerzan operativos en Saltillo ante persistencia de fuertes lluvias; no se han registrado incidentes de gravedad

El edil detalló que las precipitaciones constantes han provocado fuertes corrientes e inundaciones recurrentes en vialidades del norte de Saltillo, como el vado de Múzquiz, así como en zonas colindantes al Club Campestre, El Nogalar y el Country Club.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que las corporaciones de seguridad y los servicios públicos municipales mantienen un monitoreo permanente ante las intensas lluvias que han afectado diversos sectores de la ciudad.

A pesar de los encharcamientos y de algunos vehículos que quedaron varados, el mandatario municipal aseguró que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Protección Civil, han respondido de manera oportuna, sin que se registren incidentes de gravedad.

Con el objetivo de mitigar las afectaciones en el norte de la ciudad, Díaz González adelantó que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado en el proyecto ejecutivo para encauzar el Arroyo del Cuatro y conectar su flujo con el arroyo Ceballos.

“Ya llevamos arriba del 70 por ciento en la negociación con los diferentes propietarios para la liberación de los predios y poder presentar ante la Conagua el proyecto ejecutivo, con la posibilidad de licitar e iniciar la obra durante el segundo semestre de este año”, afirmó.

Asimismo, ante el riesgo que representan las crecientes en las márgenes de los arroyos, el alcalde señaló que personal de Protección Civil realiza recorridos constantes para atender a familias y personas en contexto de movilidad que habitan en tejabanes o asentamientos ubicados en zonas de riesgo.

Otro de los problemas recurrentes durante la temporada de lluvias es el arrastre de basura hacia la infraestructura pluvial. El edil lamentó que los desechos continúen obstruyendo rejillas y alcantarillas, situación que obliga al despliegue permanente de cuadrillas de limpieza y desazolve.