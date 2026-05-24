Reúne Ruta Recreativa a aficionados en intercambio de estampitas futboleras

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Saltillo
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    Reúne Ruta Recreativa a aficionados en intercambio de estampitas futboleras
    Las estampitas futboleras volvieron a convertirse en punto de encuentro para aficionados de distintas edades. CORTESÍA

Familias aprovecharon la jornada dominical para buscar tarjetas repetidas y avanzar en sus álbumes rumbo al arranque del torneo internacional

Niñas, niños, jóvenes y familias participaron este domingo en una nueva jornada de intercambio de estampitas futboleras durante la Ruta Recreativa de Saltillo, donde decenas de aficionados se reunieron para avanzar en el llenado de sus álbumes previo al arranque del próximo torneo internacional.

Desde temprana hora comenzaron a formarse grupos bajo el puente de Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría, sitio donde se instaló el espacio de intercambio y que rápidamente se convirtió en uno de los puntos con mayor afluencia de la jornada.

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Con listas en mano, sobres abiertos y montones de estampitas repetidas, asistentes de distintas edades buscaron completar selecciones, jugadores y escudos que aún faltan en sus colecciones.

La actividad reunió tanto a menores acompañados por sus familias como a jóvenes y adultos aficionados al futbol, quienes aprovecharon el espacio para convivir y realizar intercambios en un ambiente recreativo.

Además del intercambio de estampitas, cientos de personas aprovecharon la Ruta Recreativa para caminar, correr, pasear en bicicleta y convivir con sus mascotas durante la mañana dominical.

$!El espacio bajo el puente de Venustiano Carranza registró una importante participación.
El espacio bajo el puente de Venustiano Carranza registró una importante participación. CORTESÍA

De manera paralela, personal de Salud Pública Municipal ofreció servicios gratuitos de consulta médica general, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

El Gobierno Municipal recordó que la Ruta Recreativa se realiza todos los domingos, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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