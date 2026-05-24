‘Si algo me pasa, lo responsabilizo’: mujer hace pública denuncia contra su exesposo en Saltillo (videos)

A través de una publicación difundida en redes sociales, Annie “N” denunció públicamente una serie de hechos de violencia que, según afirmó, fueron cometidos por su exesposo al interior de su domicilio, situación que ya fue llevada ante las autoridades correspondientes para el inicio de acciones legales, en Saltillo. En el mensaje compartido mediante Facebook, la mujer aseguró que decidió hacer pública la situación debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad personal, la de sus hijas y la de las personas cercanas que la han apoyado durante el proceso que enfrenta con su expareja.

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De acuerdo con su relato, los hechos más recientes ocurrieron cuando el hombre presuntamente ingresó por la fuerza a su vivienda. Durante el incidente, señaló que se registraron daños materiales dentro de la propiedad y que además se produjeron agresiones físicas en perjuicio de varias personas que se encontraban en el lugar. La denunciante indicó que entre las personas afectadas se encuentran ella misma, una de sus hijas y la abogada que la representa legalmente. Según expuso, la situación marcó un punto que la llevó a romper el silencio que había mantenido durante un largo periodo respecto a presuntos episodios de afectación emocional y psicológica. En su publicación, Annie “N” sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan cada uno de los señalamientos realizados, mismas que, aseguró, ya forman parte de los expedientes y carpetas de investigación que se encuentran en integración.

Asimismo, informó que inició los procedimientos legales correspondientes con el objetivo de presentar una denuncia penal por los hechos denunciados y solicitar medidas de protección para ella y su familia. La mujer manifestó que decidió difundir públicamente lo ocurrido para alertar a familiares, amistades y personas cercanas sobre la situación que enfrenta, además de dejar constancia de los acontecimientos que denunció.

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En el mismo mensaje responsabilizó directamente a su exesposo por cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad, la de sus hijas o la de personas de su entorno cercano, al considerar que existe un peligro latente derivado de la conducta que le atribuye. Hasta el momento, la denunciante informó que el caso ya se encuentra en la vía legal y que las autoridades cuentan con los elementos y pruebas que ha presentado para sustentar sus acusaciones.

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