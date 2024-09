¿Sabes cuáles son los mitos y realidades de la donación de órganos? IMSS Saltillo los aclara

En conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo una ceremonia para reconocer a las familias que accedieron a la donación de órganos tras la pérdida de un ser querido.

Durante la ceremonia, el Dr. Mendoza informó que hasta la fecha se han realizado 14 procuraciones de órganos en el HGZ No. 2 este año.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemora IMSS el Día Nacional de la Donación de Órganos y trasplantes en Saltillo

Destacó la importancia de desmitificar varias creencias erróneas sobre la donación de órganos, que pueden disuadir a potenciales donantes y sus familias.

El Dr. Mendoza mencionó que muchos mitos persisten, como la idea de que “si dono un órgano, ya no se me recibirá de igual manera en el cielo”. También aclaró que el hecho de portar una credencial de donante no implica que el personal médico dejará de atender a una persona en estado crítico. “Lo que se busca siempre es salvaguardar la salud del paciente y, si es necesario, hablar sobre la donación solo después de haber agotado todas las posibilidades de tratamiento”, afirmó.

Entre los mitos abordados, se destacan:

Mito: “Si porto mi credencial de donante, dejarán de atenderme en un establecimiento de salud”.

Realidad: Los profesionales de la salud siempre priorizan la vida del paciente, y no todas las personas son aptas para donar.

Mito: “Al registrarme como donante, me perseguirán para obtener mis órganos”.

Realidad: El registro es seguro y confidencial, y la donación solo es posible con el consentimiento del donante o su familia.

Mito: “Si una persona dona, su cuerpo queda mutilado y deformado”.

Realidad: El personal médico trata el cuerpo del donante con dignidad y respeto, conforme a la ley.

Mito: “Las religiones prohíben la donación y trasplante de órganos”.

Realidad: La mayoría de las religiones apoyan la donación como un acto de solidaridad, sin fines monetarios.

Mito: “Las personas adultas mayores no pueden donar”.

Realidad: No hay límite de edad para la donación, siempre que los órganos y tejidos sean sanos.

El evento concluyó con un llamado a la concientización sobre la importancia de la donación de órganos, resaltando que este acto altruista puede salvar y mejorar la vida de muchas personas.