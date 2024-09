Conmemora IMSS el Día Nacional de la Donación de Órganos y trasplantes en Saltillo

Mendoza subrayó la necesidad de agradecer a las familias que han dado su consentimiento para la donación: “Hoy es un día para reconocer el regalo de la vida que representa la donación de órganos. Esperamos la presencia de 11 pacientes beneficiados por estas donaciones, lo que refuerza la importancia de esta decisión”.

Uno de esos beneficiados es Gilberto Linares Hinojosa, quien compartió su experiencia: “Siempre relacioné cirrosis con alcoholismo, pero en mi caso fue autoinmune. Fíjate que jugando un partido de squash, se me veía mucho líquido en el estómago. Mi esposa me recomendó que viniera con el doctor y tras muchos estudios, me confirmaron que tenía cirrosis hepática”.

“Pregunté sobre mi futuro y acepté entrar a un protocolo de trasplantes. Pasaron seis años con altibajos, pero finalmente llegó el 15 de noviembre de 2023. Me llamaron cinco veces antes de que se pudiera realizar la operación. Estaba confiado y la atención que recibí en el instituto fue de primera. Estoy agradecido con mi donante, porque gracias a esa decisión, tengo la oportunidad de vivir”.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, entre ellas:

• Dr. Hugo Mendoza Sosa: Coordinador hospitalario de donación de órganos.

• Ricardo Covarrubias del Bosque: Jefe de Prestaciones Médicas del OOAD Coahuila.

• Arcelia Rivera Aguillón: Directora del HGZ No. 2.

LA DONACIÓN EN MÉXICO

La Ley General de Salud establece que la donación puede realizarse en vida o postmortem, siempre con el consentimiento expreso de la persona o de sus familiares en el caso de donaciones tras la muerte. En vida, cualquier persona entre 18 y 65 años puede donar un riñón, un segmento de hígado o médula ósea, tras pasar por estudios médicos y psicológicos que aseguren que no se pone en riesgo su salud.

Además, la persona debe otorgar su consentimiento por escrito y cumplir con requisitos de compatibilidad con el receptor.

En el caso de donaciones postmortem, los órganos que pueden ser donados incluyen el corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestinos y córneas. Esto es posible en pacientes que han sufrido muerte encefálica, donde los órganos pueden mantenerse viables mediante ventilación mecánica.

PROCESO Y TRÁMITES DE DONACIÓN

El proceso de donación comienza en los hospitales autorizados por la Secretaría de Salud, donde los Coordinadores Hospitalarios de Donación evalúan a los potenciales donantes y guían a las familias en el proceso.

Una vez que se obtiene el consentimiento familiar, se contacta al personal médico especializado para llevar a cabo la extracción de los órganos, que luego son trasplantados a pacientes que se encuentren en la lista de espera del Registro Nacional de Trasplantes.

Es importante destacar que en México, todas las donaciones son altruistas y gratuitas, y la confidencialidad entre donantes y receptores está garantizada. Este acto es considerado por diversas religiones como un acto de solidaridad y compasión hacia el prójimo.