Saltillo acelera motores rumbo a Expo Clásicos 2026 con desfile de autos por la ciudad

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    Saltillo acelera motores rumbo a Expo Clásicos 2026 con desfile de autos por la ciudad
    Decenas de vehículos clásicos recorrieron las principales calles de Saltillo para promocionar la Expo Clásicos 2026. CORTESÍA

Decenas de vehículos clásicos recorrieron las principales calles de Saltillo para anunciar la llegada de la Expo Clásicos 2026, uno de los eventos automovilísticos más importantes del norte del país

La pasión por los automóviles antiguos volvió a apoderarse de las calles de Saltillo este sábado con la realización del tradicional desfile de autos clásicos, evento que marcó el arranque de las actividades promocionales rumbo a la Expo Clásicos 2026, que se celebrará los próximos 27 y 28 de junio en el Parque Las Maravillas.

Cientos de personas se dieron cita a lo largo del recorrido para admirar los vehículos de colección que partieron desde la explanada de la Presidencia Municipal y avanzaron por algunas de las vialidades más representativas de la capital coahuilense. El contingente transitó por las calles Presidente Cárdenas, Allende, Victoria, Purcell, Ramos Arizpe, Emilio Carranza y Francisco Coss, además del bulevar Venustiano Carranza, para concluir en el bulevar Galerías.

$!Familias y aficionados al automovilismo disfrutaron del tradicional desfile previo a uno de los eventos más importantes del norte del país.
Familias y aficionados al automovilismo disfrutaron del tradicional desfile previo a uno de los eventos más importantes del norte del país. CORTESÍA

El desfile sirvió como escaparate para exhibir unidades que forman parte de la historia automotriz y que cada año atraen a aficionados, coleccionistas y familias enteras. La actividad también permitió anunciar la vigésima cuarta edición de la Expo Clásicos, considerada una de las exposiciones más importantes de su tipo en el norte de México.

De acuerdo con los organizadores, durante el evento se exhibirán más de 700 vehículos clásicos, antiguos y de colección provenientes de distintas regiones del país. Además, los asistentes podrán convivir con el reconocido restaurador Martín Vaca, figura ampliamente conocida por su trabajo en la restauración y personalización de automóviles.

$!La Expo Clásicos 2026 reunirá más de 700 vehículos antiguos y de colección en el Parque Las Maravillas.
La Expo Clásicos 2026 reunirá más de 700 vehículos antiguos y de colección en el Parque Las Maravillas. CORTESÍA

La Expo Clásicos 2026 es organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo y contempla una amplia oferta de entretenimiento para toda la familia, incluyendo áreas gastronómicas, presentaciones musicales, concursos y actividades recreativas. La entrada general tendrá un costo de 80 pesos, mientras que las niñas y los niños podrán ingresar gratuitamente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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