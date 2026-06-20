Saltillo acelera motores rumbo a Expo Clásicos 2026 con desfile de autos por la ciudad

La pasión por los automóviles antiguos volvió a apoderarse de las calles de Saltillo este sábado con la realización del tradicional desfile de autos clásicos, evento que marcó el arranque de las actividades promocionales rumbo a la Expo Clásicos 2026, que se celebrará los próximos 27 y 28 de junio en el Parque Las Maravillas.

Cientos de personas se dieron cita a lo largo del recorrido para admirar los vehículos de colección que partieron desde la explanada de la Presidencia Municipal y avanzaron por algunas de las vialidades más representativas de la capital coahuilense. El contingente transitó por las calles Presidente Cárdenas, Allende, Victoria, Purcell, Ramos Arizpe, Emilio Carranza y Francisco Coss, además del bulevar Venustiano Carranza, para concluir en el bulevar Galerías.