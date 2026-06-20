Saltillo acelera motores rumbo a Expo Clásicos 2026 con desfile de autos por la ciudad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Decenas de vehículos clásicos recorrieron las principales calles de Saltillo para anunciar la llegada de la Expo Clásicos 2026, uno de los eventos automovilísticos más importantes del norte del país
La pasión por los automóviles antiguos volvió a apoderarse de las calles de Saltillo este sábado con la realización del tradicional desfile de autos clásicos, evento que marcó el arranque de las actividades promocionales rumbo a la Expo Clásicos 2026, que se celebrará los próximos 27 y 28 de junio en el Parque Las Maravillas.
Cientos de personas se dieron cita a lo largo del recorrido para admirar los vehículos de colección que partieron desde la explanada de la Presidencia Municipal y avanzaron por algunas de las vialidades más representativas de la capital coahuilense. El contingente transitó por las calles Presidente Cárdenas, Allende, Victoria, Purcell, Ramos Arizpe, Emilio Carranza y Francisco Coss, además del bulevar Venustiano Carranza, para concluir en el bulevar Galerías.
El desfile sirvió como escaparate para exhibir unidades que forman parte de la historia automotriz y que cada año atraen a aficionados, coleccionistas y familias enteras. La actividad también permitió anunciar la vigésima cuarta edición de la Expo Clásicos, considerada una de las exposiciones más importantes de su tipo en el norte de México.
De acuerdo con los organizadores, durante el evento se exhibirán más de 700 vehículos clásicos, antiguos y de colección provenientes de distintas regiones del país. Además, los asistentes podrán convivir con el reconocido restaurador Martín Vaca, figura ampliamente conocida por su trabajo en la restauración y personalización de automóviles.
La Expo Clásicos 2026 es organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo y contempla una amplia oferta de entretenimiento para toda la familia, incluyendo áreas gastronómicas, presentaciones musicales, concursos y actividades recreativas. La entrada general tendrá un costo de 80 pesos, mientras que las niñas y los niños podrán ingresar gratuitamente.