Saltillo: arranca modernización del alumbrado en el periférico Luis Echeverría con inversión de 8.2 mdp

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha los trabajos de modernización del sistema de alumbrado del periférico Luis Echeverría, con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las miles de personas que diariamente utilizan esta importante vialidad. La obra contempla una inversión de 8.2 millones de pesos para sustituir 780 luminarias LED en el tramo comprendido entre la calle Sierra Mojada y las curvas de Landín, incluyendo los laterales y camellones.

“Esta obra que realizamos gracias al apoyo del Gobernador Manolo Jiménez, mejorará la iluminación y reducirá el consumo de energía en un 40 por ciento. En equipo, seguiremos impulsando obras y acciones para mantener a Saltillo como la mejor capital para vivir”, afirmó el presidente municipal. Díaz González recordó que en noviembre de 2025 se intervinieron los cuatro principales accesos a Saltillo, donde se instalaron mil 700 nuevas luminarias, además de que se repararon más de 14 mil luminarias en distintos sectores del municipio. “La seguridad también se construye con calles en buen estado, vialidades iluminadas, infraestructura de calidad y obras que mejoran la vida diaria de nuestra gente”, destacó el alcalde.

Por su parte, Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, explicó que las luminarias actuales ya cumplieron con su tiempo de vida útil estimado, por lo que, atendiendo las instrucciones del alcalde, se puso en marcha el proyecto para modernizar el sistema de iluminación de esta vialidad.

Detalló que se instalarán nuevas unidades de tecnología LED Road Focus de 170 watts, con un flujo luminoso de 28 mil 401 lúmenes, lo que permitirá contar con un mayor rendimiento lumínico, reducir el consumo de energía y mejorar las condiciones de iluminación a lo largo del periférico Luis Echeverría. A nombre de las personas beneficiarias, María del Rosario Rodríguez del Ángel reconoció el inicio de los trabajos y destacó el impacto que tendrá la modernización del alumbrado para quienes utilizan diariamente esta vialidad.

“Quiero agradecer al alcalde Javier Díaz por iniciar esta modernización. Una mejor iluminación nos brinda mayor seguridad a quienes todos los días transitamos por el periférico Luis Echeverría y representa un beneficio para miles de familias que utilizan esta vialidad”, expresó. El Gobierno Municipal señaló que la modernización del alumbrado forma parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad en las vialidades de Saltillo, mediante espacios mejor iluminados y con tecnología más eficiente.